Tesla e polizia, in California è un matrimonio troppo difficile

In California si sta pianificando, come in Europa tra l'altro, di vietare la vendita di auto alimentate a benzina e diesel dal 2035. E per farsi trovare pronti in tempo utile, alcuni dipartimenti di polizia hanno iniziato ad acquistare delle auto elettriche Tesla da utilizzare in servizio, trovandosi per la prima volta di fronte a una tecnologia che presenta indubbiamente delle sfide tutte nuove.

LE CRITICITA' Ebbene, secondo quanto riportato dalla testata San Francisco Gate, i nodi sarebbero già venuti al pettine, come si dice dalle nostre parti. Diversi infatti sono stati i problemi riscontrati durante l'utilizzo quotidiano a cui tipicamente è sottoposta una volante della polizia. A partire dalla constatata scarsità di infrastrutture di ricarica fino alla mancanza di spazi interni adeguati, passando per i processi di adattamento e per le interferenze generate dai sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tant'è che Cedric Crook, capo della polizia del dipartimento di Ukiah (California), non pensa che le Model 3 del dipartimento prenderanno servizio presto.

Tesla Model S si scontra con un'auto della Polizia

TROPPI RISCHI Crook ha fatto riferimento in modo particolare al problema legato alle dimensioni della vettura, che non offrirebbero abitabilità adeguata nella parte posteriore, dove, dichiara, ''c'è spazio solo per un solo prigioniero''. Pertanto un corpo di polizia che utilizzasse solo Tesla sarebbe costretto a impiegare un numero maggiore di agenti e di auto per trasportare sospettati o detenuti. Senza contare il rischio che si potrebbe correre nel doversi fermare per una ricarica presso una rete pubblica, con a bordo un soggetto potenzialmente pericoloso.

CONNUBIO DIFFICILE... Un'altra problematica riscontrata dal capo della polizia del dipartimento di Ukiah riguarda il fatto che la forma aerodinamica della vettura risulta scomoda anche per entrare ed uscire dall'auto velocemente, dovendo anche fare i conti con la cintura di sicurezza. Inoltre, in caso di conflitto a fuoco, gli agenti sono soliti nascondersi dietro il blocco motore, che però in questo caso non c'è. Insomma, ci troviamo di fronte a un'esperienza poco felice che in qualche modo, almeno per ora, ci racconta l'incompatibilità tra le Tesla e le mansioni tipiche che deve svolgere la polizia. A prescindere dal Paese.

Una volante della polizia di New York - foto di Tom Morbey via Unsplash

...MA NON IMPOSSIBILE Tuttavia bisogna considerare che, fermi restando i problemi oggettivi legati alla ricarica (tempi e infrastrutture) e in porzione ridotta ai sistemi di assistenza alla guida e alla protezione nei conflitti a fuoco, almeno una parte delle criticità riscontrate non dipende dall'architettura elettrica e potrebbero essere superate semplicemente optando per un modello più grande, dalla forma meno aerodinamica e più capiente. Qual è per esempio il pick-up Ford F150 Lightning, impiegato dal dipartimento di polizia di Fort Bragg: con meno lamentele da parte degli agenti, pare.

Fonte: Sfgate.com



Pubblicato da Francesco Irace, 20/10/2024