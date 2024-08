Incendio all'aeroporto di Lisbona: colpa di una Tesla?

Visto il periodo la notizia potrebbe essere sfuggita all'attenzione del pubblico, ma lo scorso 16 agosto un incendio è divampato nel parcheggio multipiano dell'aeroporto di Lisbona, in Portogallo, distruggendo 200 delle auto parcheggiate. Per spegnerlo, si è reso necessario l'intervento di circa 140 vigili del fuoco e il supporto di 48 veicoli (fonte: Aviation24). Secondo le prime testimonianze oculari, raccolte da SIC Notìcias e dall'emittente televisiva pubblica RTP, le fiamme sarebbero scaturite da un'auto elettrica, propagandosi rapidamente alle auto vicine (fonti: Portugal Resident e MSN). Qui sotto il video condiviso su X (ex Twitter) dai Vigili del fuoco volontari di Camarate.

Acionamento pelas 18:23 para incêndio em parque automóvel no Prior Velho. Estamos neste momento no local com um Veiculo Urbano Combate a Incêndio Urbano e um Veículo Tanque Tatico Urbano 🔥🚒 pic.twitter.com/PUvJHwb6Jy — Bombeiros Voluntários de Camarate (@BVCamarate) August 16, 2024

STATISTICHE DA RIVEDERE? Il caso di Lisbona, va detto, è ancora sotto indagine e le responsabilità non sono state ancora chiarite dagli organi competenti. Il che non condanna né scagiona l'auto elettrica. La disputa a colpi di satatistiche va avanti da parecchio, ma quelle che sono diventate la bibbia dei difensori delle auto elettriche si baserebbero per ora su dati insufficienti, secondo Graham Conway, del Southwest Research Institute. I dati relativi ai vari tipi di auto non sono confrontabili perché mettono sullo stesso piano poche decine di incidenti relativi alle poche auto elettriche circolanti con oltre 20.000 collisioni delle dilaganti auto a benzina. Quando la differenza è così marcata bastano pochi casi in più o in meno tra le auto elettriche per cambiare di tanto le percentuali e ribaltare le classifiche. Viceversa, pochi casi in più o in meno tra le auto a motore tradizionale hanno un effetto quasi nullo sulle statistiche.

DATI... DATATI I dati a cui fanno riferimento le ricerche, tra l'altro, sono datati 2022 e nel frattempo le notizie di nuovi incendi non sono mancate. In Corea del Sud, per esempio, in poche settimane si sono verificati due casi all'interno di parcheggi sotterranei (fonte: Korea JoongAng Daily): episodi che hanno spinto il Governo locale a misure restrittive sulla ricarica rapida degli EV e sul loro livello massimo di carica per poter essere ammessi nei parcheggi interrati. Responsabili o vittime, va detto, le auto elettriche possono aggravare un incendio già in corso, per questo i vigili del fuoco stanno via via analizzando rischi e soluzioni, che comporteranno cambiamenti nella costruzione e nelle attrezzature che dovranno essere disponibili nei parcheggi sotterranei. Dal posizionamento delle eventuali colonnine di ricarica, che qualcuno auspica vicino all'uscita, così da rendere più facile rimuovere un eventuale EV in fiamme, alla predisposizione di coperte speciali in grado di contenere la propagazione di un incendio (video qui sotto). Un'altra faccia della transizione elettrica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2024