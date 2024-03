Allianz accusa Volkswagen: l'incendio al cargo causato da batterie Porsche?

I detrattori dell'auto elettrica aspettino a commentare, visto che quanto riportato dall'agenzia stampa Bloomberg è un'accusa e non il verdetto. Fatto sta che, in merito all'affondamento del cargo Felicity Ace nel febbraio 2022, una mezza dozzina di querelanti tra cui l'operatore della nave Mitsui OSK Lines e la compagnia assicurativa Allianz hanno fatto causa al Gruppo Volkswagen. Secondo loro, l'incendio che ha causato l'affondamento del mercantile con migliaia di auto a bordo sarebbe stato innescato dalla batteria di un veicolo elettrico Porsche. In particolare, i ricorrenti affermano che l'incendio ha avuto origine dalla batteria agli ioni di litio di un modello Porsche e affermano che VW non li ha informati del pericolo e delle precauzioni necessarie per il trasporto di tali veicoli.

MEDIAZIONI IN CORSO Il caso era stato avviato un anno fa, ma è stato recentemente sospeso a causa dei colloqui di mediazione previsti per una seconda causa sulla nave che è attualmente dinanzi al tribunale di Brunswick. Entrambi i casi riprenderanno se non sarà possibile raggiungere un accordo. Mega risarcimento in vista? È troppo presto per dirlo. Ma si sa che l'episodio è già costato parecchio. Un'e-mail interna di VW USA rivelò all'epoca che a bordo della nave c'erano 3.965 veicoli e secondo le stime di una società specializzata nella valutazione dei rischi, la perdita della nave mercantile sarebbe potuta costare alla casa automobilistica almeno 155 milioni di dollari.

