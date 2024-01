Bici elettriche: record di incendi e vittime. Rimedi cercansi

E-bike: incendi causati dalle batterie delle bici elettriche a livelli record a New York. Qualche dritta per non... scottarsi

''Si tratta di opzioni di trasporto convenienti per i newyorkesi, ma dispositivi difettosi e illegali si stanno diffondendo nelle nostre case e nelle nostre strade, provocando incendi e mettendo a rischio vite umane'', ha detto il Sindaco di New York Eric Adams, che denuncia un problema di sicurezza delle batterie al litio in uso sulle e-bike. Lo denuncia pur facendo parte della schiera dei Dem, per cui e-bike e mobilità alternativa sono al centro delle politiche ambientali. Adams punta il dito contro quei negozi che riparano in modo approssimativo le batterie guaste, creando problemi alla sicurezza collettiva. Ma guardiamo i numeri... Complessivamente, nel 2023, le e-bike avrebbero scatenato 267 incendi, causando 18 morti e 150 feriti nella Grande Mela, secondo i dati del New York Fire Department (FDNY). Si tratta di cifre record che documentano un aumento del 200% delle fatalità rispetto all'anno precedente, del 21% per quanto riguarda l'insorgere di incendi e del 2% se guardiamo gli infortuni. Ma l'incremento sarebbe costante fin dal 2017 con un un tasso del 23% annuo in media.

NO ALLA RICARICA DOMESTICA La stessa commissaria del FDNY Laura Kavanagh (video qui sopra), il 18 gennaio 2024, è andata a Washington per invocare una soluzione bi-partisan per regolamentare le batterie agli ioni di litio, con particolare riferimento a quelle a basso costo importate dall'estero, che entrano negli Stati Uniti senza alcun controllo né garanzia. L’anno scorso, la Kavanagh aveva affermato che le e-bike sono “dispositivi incredibilmente pericolosi” e con Adams ha cercato soluzioni al problema. Soluzioni che per ora hanno visto attuare una campagna di educazione pubblica sui pericoli delle bici elettriche e l'elaborazione del piano Charge Safe, Ride Safe: volto a consentire la ricarica di questi veicoli in aree sicure predisposte fuori dagli edifici. 25 milioni di dollari di finanziamenti federali porteranno all'installazione di 173 stazioni di ricarica per biciclette elettriche all’aperto. E prossimamente verrà affrontato anche il problema dei mezzi per gli addetti alle consegne.

Rider il bici addetto alle consegne - foto di Nikita Samokhin via Unsplash

EPISODI IN TUTTO IL MONDO In tutto il Mondo si raccolgono testimonianze analoghe: lo scorso ottobre a Sydney, in Australia, l'esplosione di una bici elettrica in ricarica ha costretto all'evacuazione di un ostello della gioventù (qui sotto il video condiviso dal Fire and Rescue di New South Wales) e pure l'incendio alla Shepherd's Bush Tower di Londra del 2022 aveva avuto origine dalla batteria di un'e-bike collegata alla presa di corrente. Tornando a New York, il Procuratore Generale Letitia James ha lanciato un avviso lo scorso giugno per mettere in guardia i newyorkesi sui “rischi significativi” associati alle e-bike. Tuttavia, nonostante la maggiore attenzione posta sul contenimento degli incendi legati alle biciclette elettriche, l’FDNY continua a segnalare incidenti.

NON SOLO E-BIKE La sensibilità nei confronti del problema si è probabilmente acuita con le polemiche sulla sicurezza delle auto elettriche, che hanno indotto alcune compagnie di navigazione a bandirle dalle proprie navi da crociera, ma che ci fosse qualche criticità - seppure su scala molto più piccola - lo sapevamo già e lo ribadiscono i costanti avvisi delle compagnie aeree a sorvegliare le batterie dei dispositivi mobili durante il volo, per cogliere immediatamente segni di surriscaldamento o incendio. Ora, che si incendi qualche telefonino capita, ma con percentuali davvero minime sul totale degli apparecchi in circolazione. Anche se non è mancato qualche episodio che fa pensare. Come l'autocombustione, nel 2021, dello smartphone Samsung A21 sul volo 751 della Alaska Airline, per fortuna già atterrato al Tacoma International Airport di Seattle. L'attivazione delle procedure d'emergenza ha consentito l'evacuazione del velivolo in sicurezza tramite gli scivoli gonfiabili ai lati dell'aereo, ma il fumo prodotto avrebbe riempito la parte di fusoliera dove si trovavano i passeggeri e alcuni di questi avrebbero riportato piccole ferite e bruciature (qui sotto la comunicazione data dall'aeroporto su X, ex Twitter).

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH — Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) August 24, 2021

QUALCHE ACCORGIMENTO PER LA SICUREZZA ''Le batterie agli ioni di litio sono una delle minacce di incendio più nuove ed emergenti nelle nostre comunità '', ha detto Lorraine Carli, vicepresidente per la sensibilizzazione e il patrocinio della National Fire Protection Association (NFPA). Ecco perché, senza per questo voler rinunciare alle mille cose che al giorno d'oggi sono alimentate da questo tipo di accumulatori, per la nostra e altrui sicurezza è bene essere consapevoli dei rischi e adottare qualche accorgimento per minimizzarli. Intanto evitare prodotti a bassissimo costo di dubbia provenienza e puntare su e-bike di marchi noti. Occhi aperti per accorgerci di eventuali danneggiamenti al pacco batterie, che potrebbero capitare in seguito a cadute o pietre esposte durante le nostre discese di downhill. E nella ricerca dei ricambi, sempre meglio puntare sugli originali ed evitare riparazioni di fortuna. La ricarica è l'operazione più critica e, se non è possibile effettuarla all'aperto in area sicura, meglio farla di giorno, quando un eventuale incendio verrebbe notato: se ci cogliesse nel sonno, potremmo non accorgerci in tempo.

Fonti: Fox News, BBC

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/01/2024