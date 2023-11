Freebeat Morph: la e-bike che si ricarica usandola (video)

Siamo nell'era della mobilità sostenibile e dell'attenzione crescente all'ambiente. Innegabile che questa nuova sensibilità stia (ri)costruendo soprattutto il settore dei trasporti, con le automobili (qui una nostra esperienza di utilizzo) in prima linea d'accusa e un discorso che va ampliandosi per trovare soluzioni che non richiedano l'utilizzo di fonti ad energia combustibile. Anche le biciclette vivono un momento di grande spolvero e le novità non mancano di certo. Prendete la Freebeat Morph, un'e-bike smart che sposa l'allenamento fisico con l'ecosostenibilità. Questo veicolo, recentemente apparso su Kickstarter, si propone di cambiare le regole del gioco, offrendo un approccio innovativo alla ricarica della batteria.

PEDALANDO SI RICARICA L'elemento distintivo di Freebeat Morph è la sua capacità di ricaricare la batteria mentre ci si allena a casa. Perché questa e-bike si trasforma in una cyclette, consentendo agli utenti di pedalare indoor e accumulare energia da sfruttare durante una escursione successiva. Bastano appena trenta minuti di esercizio per ottenere 16 chilometri di autonomia su strada. Un'idea che si distingue dal tradizionale collegamento alla presa di corrente, riducendo l'impatto ambientale e sfruttando l'energia prodotta durante lo sforzo fisico. La Freebeat Morph si presenta come un'e-bike con ruote ''fat'' e si inserisce nel segmento di medio livello delle biciclette elettriche. Dotata di un motore brushless da 350 o 750 watt, offre prestazioni adeguate a qualsiasi tipo di terreno. Le sospensioni robuste, le ruote anti-foratura e la propulsione regolabile su varie velocità la rendono adatta sia agli spostamenti urbani sia alle avventure più sportive, magari in montagna. La batteria rimovibile da 720 Wh può affrontare fino a 100 km di percorrenza.

VEDI ANCHE

L'autonomia è di circa 100 km

ANCHE VIRTUALE Accompagnata da un'applicazione proprietaria, la Freebeat Morph offre un'esperienza completa anche di simulazione. La piattaforma include un sistema di navigazione e software di allenamento indoor che simula con precisione pendenze e resistenze a seconda del terreno. Una varietà di scelte assicura che l'allenamento non diventi mai noioso, mantenendo gli utenti motivati. La Freebeat Morph è ancora disponibile su Kickstarter, offerta a un prezzo di circa 1.150 euro. Un investimento che può rivelarsi conveniente se confrontato con altre e-bike sul mercato e considerando che questa bicicletta 2-in-1 può fungere sia da ebike sia da cyclette smart. Inoltre, i produttori stimano un risparmio di circa 1.000 euro nei consumi energetici domestici nei primi cinque anni di utilizzo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 26/11/2023