L'e-bike? Te la fai tu, con i kit che elettrificano le bici normali

Belle le bici elettriche, ma quanto costano! Spesso i modelli che ti permettono di stare sotto al muro dei mille euro non sono tra i più desiderabili e alla ricerca di un primissimo prezzo si rischia di dover scendere a compromessi sulla qualità. Una possibile soluzione, se già avete una bici normale, è trasformarla con un kit di elettrificazione, in cui trovate tutto il necessario per la pedalata assistita. Uno dei marchi più quotati nel settore è quello dell'americana E-Switchy, che propone tre varianti. Guardate il video qui sotto che poi ne riparliamo.

AUTONOMIA E COMPATIBILITÀ E-Switch propone tre kit universali, compatibili con la maggior parte delle bici in commercio, anche con freno a disco: Switch One, Swicth Two e Switch Three, collaudati su modelli di tante marche tra cui Bianchi, Cannondale, Decathlon, Scott, Shimano e Specialized, solo per citare i più noti in Italia. Per tutti i kit la velocità dichiarata dal costruttore è di 45 km/h (che supera di slancio la massima di 25 km/h prevista dal Codice della Strada italiano). Ciò che cambia nelle prestazioni è l'autonomia: Switch One arriva a 88 km, Switch Two si ferma a poco meno di 60 km, mentre Switch Three alza l'asticella fino a oltre 120 km.

VEDI ANCHE

QUANTO COSTA, DOVE SI COMPRA In ogni kit è compresa una ruota completa con motore da 250 W integrato nel mozzo e cerchio in alluminio, che sostituisce quella originale della bici; vi sono poi la batteria al litio, da appendere sotto la sella, al manubrio o da mettere al posto della borraccia; un comando a pollice per l'acceleratore (con collegamento via cavo oppure wireless) ed eventualmente un display a cristalli liquidi, secondo il tipo di kit che si è scelto. Qui sopra il video che spiega il montaggio. Il motore ha una durata garantita di almeno 15 anni e la batteria permette 1.000 cicli di ricarica senza perdere più del 10% di capacità. Tutta la componentistica dei kit E-Switchy è impermeabile e resistente alla polvere in base allo standard IP65. Quanto ai prezzi si va da 435 a 610 euro circa, più le spese di spedizione (sconto di 100 dollari se di kit ne compri due). Li trovi online su E-Switchy Tyres, che spedisce anche in Europa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/10/2023