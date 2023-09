E-Sweep ed E-Vitess, le due nuove e-bike da città di Bergamont

Pur con stili diversi, le due biciclette elettriche della casa tedesca sono pensate per chi si muove tutti i giorni in città. Eccole in video

Bergamont è un produttore tedesco di biciclette (principalmente elettriche) di fascia alta, che nelle scorse settimane ha presentato due nuovi modelli di e-bike pensati espressamente per chi si sposta tutti i giorni in città, per andare a lavorare, e non solo.

BERGAMONT E-VITESS

Caratterizzata da una geometria molto lineare ma filante, la Bergamont E-Vitess ha un motore TQ-HPR50 in posizione centrale, ben integrato nel telaio, leggero e silenzioso, capace di una coppia massima di 50 Nm, un valore interessante per una “semplice” e-bike da città. La batteria è anch’essa integrata nel telaio, e ha una capacità di 360 Wh. Su richiesta è disponibile anche un range extender da montare sull’obliquo. Il cambio è il sempre affidabile Shimano Deore XT da undici rapporti.

Bergamont E-Vitess, visuale di 3/4 anteriore

COMPONENTI INTEGRATI Molto studiata l’integrazione di tanti componenti “cittadini” all’interno della bicicletta, a cominciare dai gruppi ottici: davanti troviamo un potente proiettore centrale con due luci a LED ai lati, mentre al posteriore le luci disposte verticalmente sono integrate nel portapacchi, e hanno la funzione di stop (aumentano di intensità quando si frena).

Bergamont E-Vitess, i fari posteriori integrati e con funzione di frenata

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio in alluminio 6061 con batteria integrata

Forcella BGM in fibra di carbonio

Cambio Shimano Deore XT a 11 velocità

Motore centrale TQ-HPR50 da 50 Nm

Batteria integrata da 360 Wh

Freni a disco Tektro

Cerchi Ryde Rival da 26”

Pneumatici Schwalbe Marathon Efficiency Evo

Luci Syncros a LED anteriori e Trelock LED posteriori

Prezzo di 4.899 euro

BERGAMONT E-SWEEP

Decisamente interessante, anche se un po’ meno raffinata, anche la Bergamont E-Sweep, dalle linee più sportive e dal peso più contenuto (meno di 18 kg). Il motore è nel mozzo posteriore, ed è un Mahle X35+ con una coppia massima di 40 Nm. La batteria, integrata nell’obliquo, ha una capacità di 250 Wh. Il telaio è in alluminio, il cambio è uno Shimano Deore a 10 velocità.

Bergamont E-Sweep, visuale laterale

DOTAZIONE COMPLETA Come la E-Vitess, anche la E-Sweep ha luci integrate nel telaio che avvantaggiano la pulizia delle linee, un portapacchi posteriore, freni a disco e cavalletto posteriore regolabile in altezza.

Bergamont E-Sweep, il comando per l'accensione e l'assistenza

SPECIFICHE TECNICHE

Telaio in alluminio 6061 con batteria integrata

Forcella BGM in alluminio

Cambio Shimano Deore a 10 velocità

Motore posteriore X35+ da 40 Nm

Batteria integrata da 250 Wh

Freni a disco Shimano BR-UR300

Cerchi Ryde Rival da 26”

Pneumatici Spicer Plus

Luci Litemove 70 Lux LED anteriori e Herrmans Mini LED posteriori

Prezzo di 3.599 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/09/2023