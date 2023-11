Type 136: l'e-bike Lotus costa più di un'auto elettrica. Il video

Il mantra della leggerezza predicato da Colin Chapman viene trasferito al mondo delle due ruote nella nuova e-bike Lotus Type 136, un modello dotato del motore per e-bike più leggero prodotto dalla HPS e con forme aerodinamiche cesellate da oltre 30 anni di successi nel ciclismo su strada e su pista: dalla Type 108 dei Giochi di Barcellona del 1992 alla Hope/Lotus che a Tokyo 2020 ha sbancato il medagliere. In tanta eccellenza c'è più di uno zampino italiano, il leggerissimo telaio in fibra di carbonio realizzato a mano è infatti made in Italy e i componenti all'avanguardia fanno sì che la Type 136 pesi solo 9,8 chilogrammi.

Lotus Type 136, trasmissione e cambio

ASSISTE, NON RIMPIAZZA Il manubrio a V, le forcelle ad ala e i foderi a volta migliorano l'aerodinamica e la batteria da 193 Wh è mascherata da borraccia: montata in posizione baricentrica, non condiziona la maneggevolezza e si stacca dal telaio alla pressione di un pulsante. Il sistema Watt Assist Pro Motor della bici pesa appena 1,2 kg, con il motore che fa segnare solo 300 grammi sulla bilancia. Contribuisce alla pedalata con una potenza di 136 W (molti meno di una bici elettrica tradizionale, quindi) per un'autonomia massima di 3 ore. Il tutto deriva dal progetto aerospaziale Mars Lander, dove il peso limitato e l'assenza di manutenzione erano fattori critici per il successo della missione.

Lotus Type 136 First Edition, la livrea ricorda la John Player Special della F1 di Ayrton Senna

QUANTO COSTA Peccato che tanta leggerezza pesi - e non poco - sul prezzo d'acquisto, che per un esemplare della prima edizione di lancio, limitata a 136 esemplari, è di ben 25.000 euro. Oltre 3.000 euro in più di un'auto elettrica fatta e finita qual è la Dacia Spring, tanto per fare un esempio. Questi esemplari della First Edition saranno numerati individualmente e disponibili in una ''iconica livrea del motorsport'', dice la casa, senza però citare la colorazione John Player Special della macchina di un certo Ayrton Senna. A caratterizzarli la componentistica Campagnolo, che firma il cambio Super Record Wireless e i cerchi Bora Ultra WTO 60. Il modello standard, con cambio Sram Red o Force e ruote DT Swiss, sarà in vendita nella primavera del 2024 a 17.950 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2023