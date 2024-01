E-bike o moto elettrica? La Segway Ninebot Xyber confonde le idee

Telaio a doppia culla, manubrio largo, sella allungata come le moto da cross, forcella di stampo motociclistico e monoammortizzatore che lavora su un forcellone con capriata superiore: quella che Segway Ninebot ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas è una bici elettrica che alza l'asticella, per porsi a metà strada tra le e-bike e le moto elettriche. Si chiama Xyber e qui sotto la vedete in video insieme con la Xsafari, un'altra e-bike (dal look più tradizionale) che Segway ha presentato al CES 2024.

POTENTE Le caratteristiche tecniche di Segway Xyber sono di tutto rispetto. Il motore elettrico nascosto nel mozzo posteriore eroga fino a 175 Nm di coppia - roba da maxi-moto - e sebbene la velocità massima non sia per ora dichiarata, il costruttore fa sapere che l'accelerazione da 0 a 32 km/h richiede appena 2,5 secondi. Naturalmente non mancano i pedali, collegati alla ruota posteriore tramite una catena e un cambio che per ora non viene descritto nei particolari. La doppia culla del telaio è predisposta per ospitare fino a due batterie da 1,14 kWh, per un'autonomia che va da 76 a 153 km, e le sospensioni garantiscono un'escursione di 120 mm.

Segway Xyber, il display permette navigazione, musica e controllo chiamate

CONNESSA Ancora più interessante sembra essere la dotazione tecnologica, che prevede un display e connettività con lo smartphone: per permettere la gestione delle telefonate, l'ascolto della musica e l'uso di un'app di navigazione. Oltre a un sistema immobilizer, per evitare di vedersi rubare cotanta bici con troppa facilità. Il faro anteriore, dalla particolare firma luminosa a forma di X, strizza l'occhio al mondo delle moto scrambler, per un look che più cool non si può: rafforzato dalle ruote a raggi calzate da gomme di grande sezione e dai freni a disco. Nessun dettaglio sui prezzi, per ora, ma ne sapremo di più all'avvicinarsi del lancio sul mercato: previsto per la seconda metà del 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/01/2024