6unica Crossover: l'e-bike in alluminio riciclato è made in Italy

Nasce in Abruzzo Unica6 Crossover, la e-bike con telaio in alluminio 100% riciclato. Per il bike sharing e non solo

Un po' city bike un po' mountain bike: Unica6 Crossover è una via di mezzo, come suggerisce il nome, che permette di ampliare il raggio delle solite passeggiate agli sterrati leggeri. Ma soprattutto è una bici elettrica adattabile a vari tipi di esigenze, e con il telaio in alluminio riciclato al 100%, tracciato lungo tutta la filiera, così da garantirne la provenienza e agevolarne l'ulteriore valorizzazione a fine vita. Unica6 nasce in Abruzzo, a Mozzagrogna, dalla collaborazione tra la Made In e la Di Luca Bike, l'azienda dell'ex corridore Danilo Di Luca: è una bici a pedalata assistita made in Italy; anzi quasi a chilometro zero, visto che il 55% delle componenti è fatto in Italia. La realizzazione del telaio, in particolare si deve alla IAT di Casoli, in provincia di Chieti. Rimangono d'importazione le batterie e parte della componentistica.

Unica6, il controller è Bafang, come il motore

LE CARATTERISTICHE Il primo e più importante mercato per Unica6 è quello del bike sharing, in grado di assorbire centinaia di e-bike in poco tempo. E per questo è ben attrezzata, anzi attrezzabile, visto che con la sostituzione di poche componenti si può declinare più in chiave city bike, in mezzo per il ciclo-turismo o in commuter. È dotata di cambio automatico, freni a disco con pinze Magura a 4 pistoncini su dischi Wave da 160 mm, e luci a LED integrate nel telaio: meno esposte a furti e danneggiamenti, in ottica bike sharing. Controller e motore sono firmati Bafang, per una potenza da 250 a 350 W, con batteria integrata da 612 Wh e trasmissione a cinghia dentata in kevlar: più silenziosa e priva di manutenzione. La velocità massima è di 25 km/h e l'autonomia va da 60 a 85 km. Il peso della bici è inferiore ai 20 kg, di cui 6 kg dati dal telaio in alluminio, e la portata è di 100 kg. Della Crossover, si dice, verrà poi realizzata una versione premium a marchio Di Luca, presumibilmente più indirizzata verso i clienti privati. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

