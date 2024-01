Urtopia Fusion: l'e-bike con l'Intelligenza Artificiale ChatGPT

Certe dotazioni ti aspetti di trovarle su un'auto, alcune persino sulle moto top di gamma, ma potrebbe stupirti scoprire che esiste almeno una bici elettrica dotata di navigatore, comandi vocali, Google Maps e Apple Health. Il nome di questa e-bike è Urtopia Fusion ed è un vero concentrato di tecnologie e connettività. Non le mancano, infatti Wi-Fi, GPS e connessione 4G. Ma soprattutto ha a bordo l'intelligenza artificiale ChatGPT, che si attiva alla pressione di un pulsante sul manubrio e serve a darle comandi vocali evoluti per un'interazione più naturale con i sistemi di bordo. Sicuramente rappresenta un compagno di viaggio con cui intrattenersi mentre si pedala; oppure una guida a cui chiedere consigli su itinerari turistici, come mostrano i video qui sotto. Ma le vere potenzialità del sistema sono ancora tutte da scoprire.

IL VERO DEBUTTO AL CES Per ora, va detto, ChatGPT ha fatto un timido debutto sulle auto a marchio DS (qui la prova) e si è dimostrato prodigo di informazioni turistiche e abile nell'inventare favole per bambini, ma come sistema di comandi vocali e come strumento per la raccolta di informazioni si è rivelato più acerbo di Google Assistant e Siri di Apple, per citare due tra i migliori assistenti virtuali sul mercato. Ma tant'è: per sapere esattamente quali saranno le potenzialità di una bici con l'intelligenza artificiale a bordo dovremo aspettare che il Consumer Electronics Show (CES) 2024 apra i battenti a Las Vegas, il prossimo 9 gennaio. Allora capiremo anche quanto la Urtopia Fusion è vicina a entrare in produzione.

INTEGRAZIONE A RISCHIO Tecnologie a parte, Urtopia ha giocato sul sicuro, adottando per la sua bici elettrica una componentistica collaudata da fornitori rinomati. Il motore è un Bafang M510 con 90 Nm di coppia e una potenza limitata a 250 W in conformità con la legislazione europea; la batteria da 353 Wh offre un'autonomia fino a 180 chilometri, mentre i freni prevedono pinze idrauliche Magura MT4 eSTOP. Le ruote sono da 28 pollici, calzate da pneumatici Schwalbe Big Apple, per una guida più confortevole, e il telaio in carbonio deve il suo aspetto futuristico a Hartmut Esslinger, l'autore del linguaggio di design Snow White usato da Apple per i suoi computer dal 1984 al 1990. Su Urtopia Fusion pesa l'incognita della causa legale che il New York Times ha intentato contro ChatGPT, per aver utilizzato materiale intellettuale di sua proprietà per addestrare l'AI. Se la causa dovesse mettere l'intelligenza artificiale fuori gioco, tutti i tentativi di integrarla nei più vari dispositivi potrebbero subire una brusca battuta d'arresto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/01/2024