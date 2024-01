Vanpowers: le e-bike con l'antifurto satellitare

In Europa, l'americana Vanpowers specializzata in bici elettriche, è nota per lo più per l'elegante modello UrbanGlide (2.899 euro), ma il Consumer Electronics Show è stato il palcoscenico ideale per presentare due nuovi modelli che alzano l'asticella sul fronte delle tecnologie. E se per ora l'intelligenza artificiale ChatGPT è riservata a un'altra e-bike della concorrenza, le nuove Vanpowers GrandTeton e UrbanCross si preparano a debuttare con nuovi e sofisticati sistemi antifurto che strizzano l'occhio al mondo delle auto.

Vanpowers GrandTeton

ANTIFURTO GPS In particolare, le nuove bici elettriche di Vanpowers sono dotate di GPS e di un accelerometro, con cui sono in grado di implementare funzioni di sicurezza intelligenti. Infatti dispongono di un sistema di emergenza per lanciare un SOS in caso di incidente (l'accelerometro registra urti e cadute) o nel caso la bici venga condotta fuori da un'area predeterminata (geofencing): il sistema di blocco del propulsore e il tracciamento in tempo reale possono poi fare la differenza in caso di furto tra ritrovare la bici o perderla per sempre.

A CIASCUNO LA SUA Prezzi e arrivo in Europa non sono ancora stati comunicati, ma UrbanCross è una bici elettrica da strada/gravel leggera destinata ai pendolari urbani e alle scampagnate brevi. Viene fornita con un gruppo Shimano GRX e un manubrio gravel svasato, con un'autonomia dichiarata fino a 100 km. La GrandTeton è invece una e-bike da montagna con un potente motore da 130 Nm, un sensore di coppia e una batteria rimovibile agli ioni di litio da 692 wattora, che grazie a un power bank opzionale porta l'autonomia dichiarata fino a 180 km. La forcella garantisce un'escursione di 120 mm e il freno a disco idraulico Tektro a 4 pistoncini consente l'arresto completo della bici in soli 10 metri da una velocità di 45 km/h.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/01/2024