"Se mi aiuti, ti boicotto". Trump, Musk: nemici, amici o... attori?

The Donald che un giorno parla bene delle EV e il giorno dopo le odia. Mr Tesla che dona a Trump milioni di euro, anzi no. Avete rotto

Questione di ordini di grandezza. Se non fossero due personaggi in grado di influenzare il corso della storia, dell'economia globale, della geopolitica, delle abitudini sociali, del linguaggio, insomma se fossero solo due avventori del bar dietro l'angolo, le rispettive uscite strapperebbero giusto un sorriso e aiuterebbero noi tutti ad affrontare la giornata con più leggerezza. La realtà è invece che Donald Trump ed Elon Musk, ogniqualvolta muovono la bocca davanti alle telecamere o agitano il pollice sul display di uno smartphone, spostano montagne. Le montagne di un paesaggio già in disordine.

IMAGINE Fermi tutti, non si intende qui rubare utenti a quotidiani o siti web che versano fiumi di inchiostro su campagne elettorali o vicende di gossip varie. Conoscete, vero, le ultime dichiarazioni (un po' contraddittorie, solo un po') di Elon Musk su Trump e di Trump sull'elettrico? Bene, qui vogliamo solo immaginarci un mondo in cui Mr Tesla e The Donald contano come il due di coppe quando briscola è bastoni. Proviamoci.

Donald Trump ce l'ha con l'auto elettrica. Anzi, no

MONDO PICCOLO C'era una volta il pittoresco candidato sindaco di un abitato di campagna, c'era un supponente venditore di auto elettriche della concessionaria di paese. Il candidato sindaco, un certo signor Donaldo, prende posto al bar e come ogni mattina prende a criticare le auto elettriche. Passa un cliente chiacchierone, che conosce bene l'uomo, che borbotta che in realtà Donaldo possedeva un tempo anche un'elettrica. Elone, il venditore, ascolta la conversazione e si offre come sponsor del comizio elettorale in programma il giorno seguente. Durante il comizio, il candidato sindaco Donaldo, per... riconoscenza, afferma che in realtà le elettriche ''sono incredibili''. Solo gli stolti non cambiano idea, specie dopo aver annusato il profumo dei soldi.

IN CONTROPIEDE Galvanizzato, il venditore se ne va in giro per il paese a parlar bene del suo candidato sindaco e a parlare male del sindaco in carica, tale signor Giovanni, uno che per le elettriche ha in realtà speso buone parole per l'intero suo mandato. Non sa che nel frattempo il candidato sindaco Donaldo, sulle elettriche, a un altro comizio ha di nuovo sparato a zero. Peggio ancora: sui suoi proprietari. ''Sono contro chiunque abbia un'auto elettrica''. Mah. Che sarà successo, nel frattempo?

Elon Musk dona 45 milioni di dollari alla campagna elettorale di Trump. Anzi, no

PAROLE, PAROLE, PAROLE Offesosi, ora Elone dice in giro che in fondo non ha mai dato tanti soldi al candidato sindaco Donaldo, che le cifre messe in giro erano esagerate. L'ordine preciso degli eventi è stato un po' rimescolato e nel mondo reale la vicenda è un pelo più complessa. E nel momento in cui l'articolo va in pagina, potrebbe esserci stato un nuovo capovolgimento. Ma il punto è che: ci risiamo. Un mucchio di parole, soltanto parole. A fare fede sono i fatti. Lasciamo che loro parlino. Noi poveri mortali, semplice: basta non ascoltarli, no?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/08/2024