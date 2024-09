BYD Xia, dai SUV alla monovolume. Sì, ma arriverà in Italia?

A fine agosto, forse, vi è caduto l'occhio sulla news, mentre consultavate fonti differenti dalla nostra. Presentato al Salone dell'Auto di Chengdu, nuova BYD Xia si prefigge di sfidare a viso aperto sia ''senatori'' di categoria come Volkswagen Multivan e Mercedes Classe V (sì, pure lei), sia le più giovani Lexus LM e Hyundai Staria. Dato per certo il suo sbarco in Europa nel 2025, tutto fuorché certo è invece il suo sbarco pure in Italia. Intanto, conosciamolo un po' meglio (non vuoi mai che ci stiamo sbagliando).

BYD Xia, fino a 8 posti (ma anche solo 4)

ELASTICA BYD Xia è una MPV in grado di ospitare fino a 8 occupanti, ma con la versatilità di offrire diverse configurazioni, tra cui interni a 7, a 6, persino a soli 4 posti (no, ancora non abbiamo foto degli interni). Non è la prima monovolume costruita da BYD, ma è la prima concepita come vettura globale. Per un confronto dimensionale: con una lunghezza di 5 metri e 15, una larghezza di 1 metro e 97 e un'altezza di 1 metro e 81, BYD Xia è più corto di 18 mm, più largo di 29 mm e più basso di 102 mm rispetto alla variante a passo lungo di VW Multivan.

GUERRA IBRIDA BYD Xia si basa su una piattaforma di nuova concezione progettata espressamente per supportare motorizzazioni plug-in hybrid: l'MPV, in particolare, è solo il primo di tre nuovi modelli PHEV che BYD ha intenzione di esportare in Europa il prossimo anno.

IL PLUG-IN DEI RECORD? Scendendo nel tecnico, la Xia dovrebbe ereditare il sistema PHEV DM (Dual Mode) di quinta generazione di BYD dalle berline Qin L e Seal 06. E in parte, anche dal SUV Seal U DM-i (lui sì, già in vendita pure in Italia). Su BYD Qin L, un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri da 99 CV si associa a un motore elettrico da 215 CV, con la marcia in modalità 100% elettrica (autonomia fino a 200 km, secondo alcune fonti preliminari: dati da assumere con cautela) assicurata da una batteria BYD Blade al litio-ferro-fosfato (LFP) da 10,1 kWh o 15,9 kWh. Si sostiene che la trasmissione DM di quinta generazione di BYD possieda la più alta efficienza termica del motore a combustione di qualsiasi altro sistema PHEV mai utilizzato in un'auto di produzione: 46,06%. Ciò contribuirebbe a un consumo medio di carburante di soli 2,4 l/100 km, secondo la procedura di omologazione delle autorità cinesi.

Anche in Italia dal 2025? Sì, no, forse

ARRIVA/NON ARRIVA In Cina, BYD Xia sarà in vendita entro fine 2024 a un prezzo compreso tra 300.000 e 400.000 yuan, equivalenti a un range di circa 38.000-50.000 euro. Resta il dubbio del suo arrivo anche in Italia, mercato dove attualmente il colosso cinese vende il crossover Atto 3, l'utilitaria Dolphin, le berlina Han e Seal e il SUV Seal U, mentre non vende (ad esempio) il SUV a 7 posti Tang (che per non farci mancare nulla, abbiamo comunque recensito). Per le plug-in, al pari delle full electric, non è che in Italia ci sia coda allo showroom. Ma almeno, a differenza delle full electric, le plug-in di BYD non sono sottoposte ai super dazi Ue. Tra alcuni mesi, sapremo se Xia sarà a listino anche alle nostre latitudini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/09/2024