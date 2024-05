Al volante di nuova Mercedes Classe V, Sua Altezza il Van

Non ci sono molti dubbi a riguardo: Classe V è ''Il Van'' per eccellenza. Scelto da migliaia di Vip in tutto il mondo, nel 2024 si aggiorna ma resta disponibile in tre misure: la Compact (4,89 metri), la Long (5,14 metri) e la gigantesca Extralong (5,37 metri). Durante il mio giro di prova nei dintorni di Roma, sperimento l'efficienza della Diesel 250 d, motorizzata con un potente 2,0 litri da 190 CV. Cioè la scelta numero uno degli NCC che cercano spazio, e il mezzo preferito dagli hotel di lusso per coccolare i loro ospiti.

Mercedes classe V 2024: il motore a gasolio è super efficiente

Col restyling, Classe V sfoggia un look tutto nuovo: le versioni Exclusive e Avantgarde - le più accessoriate - sono le più richieste, ovviamente, dai clienti della Mercedes. Ma come cambia nuova Classe V dentro e fuori? Fuori, le differenze sono evidenti e conferiscono a ogni versione un carattere distintivo. La Exclusive si distingue per la Stella a Tre Punte che troneggia con eleganza sul cofano, rinunciando al logo centrale. Questo dettaglio classico richiama immediatamente l'attenzione e trasmette un senso di tradizione e prestigio. Dall'altra parte, la Avantgarde sfoggia con orgoglio il logo Mercedes al centro della griglia frontale, circondato da una mascherina con ''pin'' cromati che le conferiscono un'aria sofisticata e moderna. Questo look accattivante eleva la sensazione di lusso, facendola sembrare un vero Van di classe superiore.

Mercedes classe V 2024: la EQV può offrire oltre 350 km di autonomia

C'È ANCHE ELETTRICA Infine la EQV, la versione elettrica, presenta una calandra completamente chiusa, caratteristica che non solo la distingue visivamente, ma sottolinea anche il suo cuore green e innovativo. Le linee esterne sono fluide e dinamiche, e i dettagli curati nei minimi particolari, dalle luci a LED ai cerchi in lega dal design esclusivo, fanno sì che ogni angolo della Classe V parli di stile e raffinatezza.

Mercedes classe V 2024: la configurazione a due sedili è da prima classe

L'abitacolo è una sinfonia di spazio e comfort, pensato per offrire un'esperienza di viaggio senza pari. Appena entrati, si viene accolti da una plancia moderna e tecnologicamente avanzata. Al centro dell'attenzione c'è il sistema MBUX aggiornato, con due schermi affiancati da 12'' che offrono una grafica cristallina e un'interfaccia intuitiva. Il nuovo volante multifunzione è ergonomico e rivestito in pelle di alta qualità, mentre la disposizione delle bocchette d'aria e dei comandi fisici è stata ripensata per garantire che tutto sia a portata di mano. Ogni dettaglio è stato curato con materiali pregiati: legni raffinati, metalli satinati e pelle di alta gamma si combinano per creare un ambiente di lusso. La versatilità dell'abitacolo è a tutti gli effetti sorprendente.

Mercedes classe V 2024:può ospitare fino a 8 persone

TANTISSIMO SPAZIO La capacità del bagagliaio è da record: in versione extralong, rimuovendo la seconda e la terza fila, si arriva a ben 5.010 litri di spazio utile; mantenendo le tre file, si ottengono comunque 610 litri, sufficienti per qualsiasi esigenza di carico. Le configurazioni dei sedili offrono una flessibilità senza pari. La nostra versione di prova ha due poltrone separate in seconda fila, una vera chicca di comfort: viaggiare con il sedile reclinato e un valido appoggio per le gambe è un'esperienza unica. Prima classe, Jumbo Jet. Le regolazioni sono ampie e il pozzetto per i piedi è una chicca per chi, come me, supera il metro e ottanta. Un tasto permette di tornare alla posizione standard in pochi secondi, rendendo ogni viaggio un piacere. Se volete schiacciare un sonnellino su un MPV, ovviamente da passeggeri, queste poltrone sono il massimo.

Mercedes classe V 2024: aggiornata anche la versione elettrica

Come anticipato, scelgo il Diesel da 190 CV per questo primo test della Mercedes Classe V 2024, e devo dire che è una mossa azzeccata. Questo motore è il perfetto equilibrio tra potenza e versatilità, capace di affrontare qualsiasi situazione. La parola d'ordine è comfort, e non scherzo: è stupefacente come un 2 litri possa spingere così bene un veicolo di queste dimensioni, mantenendo i consumi sorprendentemente bassi. Pensate all’uso tipico: trasportare vip dall’aeroporto all’albergo o fare da navetta su percorsi ripetitivi. Ebbene, appena fuori Roma, a 100 km/h, il consumo istantaneo segna un sorprendente 4,5 l/100 km: cioè 25 km/l di percorrenza. Anche a 130 km/h, con un consumo poco superiore a 6 l/100 km, si viaggia nel silenzio più totale e con una fluidità di marcia che rende i sorpassi una passeggiata. Sulla tangenziale, dove la velocità è limitata a 110 km/h, coprire 20 km con un litro di gasolio è un risultato fuori di testa se si pensa alle masse in gioco.

Mercedes classe V 2024:la capacità del bagagliaio è da record

EV SOLO PER DISTANZE BREVI Non ho la possibilità di provare l'EQV questa volta, ma posso dirvi che Classe V Diesel fa il suo lavoro alla grande, anche se a volte il rumore dei pistoni si fa sentire nell'abitacolo, nonostante l'ottima insonorizzazione. Ho trovato il freno è un po’ spugnoso e per attivare l’auto-hold bisogna premere con decisione. Tuttavia, con la trazione posteriore, la stabilità è sempre impeccabile e la dinamica di guida più che soddisfacente. L'EQV, pur condividendo la stessa piattaforma, ha il motore elettrico montato davanti, e si tratta di un prodotto indicato - e dedicato - soprattutto ai trasferimenti brevi. Potrebbe essere la scelta ideale per gli spostamenti urbani: da un hotel in centro al concerto per il cantante pronto a esibersi davanti a 90 mila persone. L'esempio non è casuale: Vasco Rossi è da anni cliente di Classe V. Chissà se per il prossimo tour sceglierà di affidarsi alla mobilità elettrica.

Mercedes classe V 2024: l'utilizzo come shuttle è ideale per l'elettrica

La versione Diesel è disponibile con un unico motore 2.0 litri in tre varianti: 163 CV (220 d), 190 CV (250 d), e 237 CV (300 d), quest’ultimo disponibile anche con trazione integrale. La EQV si distingue tra i modelli 250 e 300, non per la potenza (entrambi hanno 150 kW e una coppia massima di 365 Nm), ma per la batteria: la 250 ha un pacco da 60 kWh con un’autonomia WLTP combinata di 236 km, mentre la 300 vanta un accumulatore da 90 kWh, che le permette di raggiungere 363 km nel ciclo WLTP. Ovviamente, c'è una differenza sostanziale di prezzo tra la Classe V e la sua versione elettrica, la EQV. La Classe V parte da 64.790 euro (IVA e MSS incluse), mentre il Van elettrico inizia a 91.635 euro.

Mercedes classe V 2024: la dinamica di guida è da sportiva

MERCEDES CLASSE V 250 d LONG

Motore 2,0 litri turbo Diesel Potenza 190 CV Coppia massima 440 Nm Velocità 204 km/h | da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi Trazione Posteriore Dimensioni 5,14 x 1,92 x 1,90 m Peso 2.267 kg Bagagliaio da 1.030 a 4.630 litri Consumi 8,7-7,2 l/100 km (misto WLTP) Prezzo da 67.590 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/05/2024