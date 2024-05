Oggetto del desiderio: la nuova Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet

Le foto non lasciano dubbi, la nuova Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet è un'auto di cui ti innamori al primo sguardo, un colpo di fulmine. Un vero oggetto del desiderio, che aggiunge un tocco di praticità in più, coi suoi quattro posti veri, alla già conturbante Mercedes-AMG SL 2+2 (qui la prova). ''Il potente sei cilindri, le sofisticate sospensioni e la trazione integrale variabile la rendono un'auto incredibilmente dinamica e allo stesso tempo molto sfruttabile'', dice Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG GmbH. ''Tutta una serie di aspetti di design, come i passaruota allargati e le grandi prese d'aria nella parte anteriore, contribuiscono al suo aspetto sportivo. È una dream-car davvero divertente da guidare, non solo su strade da sogno ma anche nei viaggi di tutti i giorni''.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet, i sedili posteriori

Fatto sta che, sotto al cofano, troviamo un sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri con 449 CV e 560 Nm, con la coppia che raggiunge un massimo di 600 Nm per brevi periodi grazie alla funzione overboost. Di plug-in hybrid non se ne parla, qui l'elettrificazione è moderata, con un sistema mild-hybrid che contribuisce con 22 CV e 200 Nm di coppia extra alle basse velocità, per sensazioni di guida più genuine. Quanto basta per bruciare lo ''zerocento'' in 4,4 secondi e raggiungere una velocità di 250 km/h (che diventano 4,2'' e 280 km/h con il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus).

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet, vista laterale

Il sei cilindri in linea non sarebbe un'unità sviluppata apposta da AMG, ma piuttosto una versione aggiornata del propulsore della CLE 450. Del resto, come il nome del modello lascia intendere, la CLE 53 non è destinata a rimanere il top di gamma per molto, con una CLE 63 ancora più potente in arrivo. In ogni modo, sulla 53, la trazione è affidata a un sistema variabile, che può escludere le ruote anteriori in modalità Drift per agevolare il sovrasterzo di potenza. Il cambio è l'automatico a doppia frizione Speedshift TCT 9G a nove rapporti. Naturalmente, per esaltare maneggevolezza e tenuta di strada, non mancano le ruote posteriori sterzanti e sospensioni a controllo elettronico, che cambiano set-up secondo opportuni drive mode.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet, gli interni

Distinguere a colpo d'occhio la Mercedes-AMG CLE 53 dalla Mercedes CLE Cabrio normale è un gioco da ragazzi, per via dei parafanghi allargati (le carreggiate crescono di 58 mm all'anteriore e 75 mm al posteriore) per vestire ruote da 19 o 20 pollici, da cui si intravedono dischi freno da 370 mm davanti e 360 mm dietro. La capacità del bagagliaio va da 385 litri a tetto chiuso a 295 litri quando si apre la capote: in questa configurazione si apprezzano il soffio di aria calda AirScarf sul collo e il deflettore AirCap che protegge dalle turbolenze. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma visti i maggiori contenuti, certamente supereranno i 102mila euro e spiccioli dell'attuale Mercedes CLE 450 Cabrio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/05/2024