Mercedes Mythos: la speedster che porta lusso e performance oltre l'immaginazione

La prima creazione in assoluto del marchio di lusso Mercedes Mythos sarà presentata in anteprima a una ristretta selezione di clienti in occasione di un evento segreto il mese prossimo. La notizia è stata diffusa del sito tedesco Mercedes Fans, che ha ricevuto uno di questi inviti, dove si può scorgere la silhouette della nuova vettura, che viene mostrata sotto un leggero velo di seta. In effetti, non si possono ricavare molte info da questa immagine; tuttavia, si tratta chiaramente di una supercar molto diversa dalla consueta produzione Mercedes. Il cofano è molto lungo, gli specchietti appaiono rialzati e la forma dei fari ricorda vagamente quella vista sul concept CLA presentato al pubblico dell’IAA nel settembre dello scorso anno.

Mercedes Mythos: l'immagine della supercar presa dall'invito alla presentazione ''segreta''CARROZZERIA “BARCHETTA” Ma quello che possiamo a malapena intuire dall’immagine è che la nuova limited edition extralusso non avrà parabrezza né tetto, ma un sistema di protezione dei passeggeri in stile F1. L'invito all'evento di anteprima, che si terrà presso il Centro di Eccellenza a Sindelfingen, in Germania dal 6 all'8 giugno, recita quanto segue: ''Aspettate con ansia le esclusive prestazioni AMG, basate su un concetto di veicolo aperto con una silhouette estremamente piatta, senza tetto e parabrezza e con il sistema di protezione antiribaltamento Halo conosciuto nel motorsport, che consente un'esperienza di guida a velocità più elevate solo con il casco''. Ciò significa che questo modello in tiratura super limitata avrà caratteristiche simili all'Aston Martin DBR22, o alla McLaren Elva, oppure alla Ferrari Monza SP1 e SP2, delle vere e proprie barchette altamente tecnologiche. Essendo un'opera d'arte oggettivamente poco pratica da guidare, probabilmente la Mythos non sarà usata tutti i giorni dai fortunati proprietari. Una speedster senza tetto è semplicemente un'espressione di ricchezza, e se facciamo il paragone con i modelli appena citati, è ovvio che non sarà certamente economica. La DBR22 parte da oltre un milione di dollari ed è di gran lunga la più economica (McLaren Elva e Ferrari Monza partono da circa 1,8 milioni di dollari, per il cambio in euro lasciamo a voi i calcoli).

Mercedes Mythos: la speedster extralusso deriva dalla AMG SL 63SLUSSO E PERFORMANCE SOPRA OGNI COSA Inoltre, possiamo anche aspettarci che sia un’automobile molto potente, basata sul modello top di gamma della AMG SL 63S 4Matic+, che eroga 585 cavalli nella versione normale e fino a 816 CV e 1.420 Nm di coppia nella variante ibrida SE Performance. Anche se non ci sono certezze, è previsto che le consegne inizieranno nel 2025, il che significa che probabilmente ci sarà anche una lancio in grande stile a livello globale. Presumibilmente, gli ordini verranno aperti durante l’evento esclusivo di giugno e, se non lo hanno già fatto, i clienti potranno personalizzare il loro esemplare a livelli mai visti prima per un prodotto Mercedes poiché Mythos è un brand che si colloca addirittura sopra il marchio Maybach.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2024