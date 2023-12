Mercedes AMG SL 63S: super ibrido da 816 CV

Quando si tratta di super sportive, Mercedes AMG non può non occupare un ruolo da assoluta protagonista. Il lancio della nuova GT (qui la nostra anteprima) ha infatti solo momentaneamente oscurato la spider SL. Pronta a riprendersi tutti gli onori della cronaca grazie alla recente versione 63 S E Performance, una vettura che fonde la tradizione di lusso e potenza con la più attuale efficienza energetica. Mentre le generazioni precedenti potevano vantare motori V12 (non più disponibili, ahimè), questa nuova creazione si distingue per il suo propulsore ibrido da 816 CV, rendendola la SL più veloce e potente mai realizzata. Il cuore pulsante della SL 63S E-Performance è il V8 abbinato a un motore elettrico da 200 CV alimentato da una batteria da 6.1 kWh progettata per erogare e recuperare energia quasi istantaneamente. La batteria può essere ricaricata attraverso un caricatore a bordo da 3.7 kW, consentendo alla vettura di percorrere circa 12 chilometri in modalità completamente elettrica.

Il motore V8 ibrido eroga 816 CV

PENSATA PER LE PRESTAZIONI Questa soluzione ibrida è già stata proposta sulla AMG GT 63S 4door, e integra al già possente motore V8 biturbo M177, capace di generare 603 CV e 850 Nm di coppia, un modulo ibrido di nuova generazione. La potenza totale del sistema raggiunge 816 CV, con un'impressionante coppia totale di 1.420 Nm. Questi valori di picco sono disponibili solo per brevi raffiche, garantendo una performance supercar con uno scatto da 0 a 100 km/h mph in soli 2.9 secondi e una velocità massima di 315 km/h. La struttura della vettura è composta da un telaio in alluminio progettato da AMG (ed è la prima volta che AMG si occupa dello sviluppo telaistico). L'innovazione continua sotto la carrozzeria di questa roadster, con ammortizzatori adattivi che sostituiscono le tradizionali barre antirollio, offrendo maggiore regolabilità della sospensione in base alle condizioni e alla modalità di guida selezionata.

L'autonomia elettrica è di soli 12 km

EFFICIENZA Di serie ci sono anche i freni carboceramici, indispensabili per padroneggiare al meglio le prestazioni esuberanti. Sebbene sia un'automobile da oltre 800 CV, i dati di consumo dichiarati da Mercedes-AMG con 7,7l/100 km e 175 g/km CO2 sono valori molto interessanti. Merito (per quanto possibile) del sistema ibrido. La differenza visivamente preponderante rispetto alle altre SL non ibride è la presenza al posteriore dello sportellino per la ricarica. Indubbiamente non molto elegante ma è una soluzione di stile che è già applicata su numerosi altri modelli plug-un di Mercedes. Il prezzo per questa versione non è stato ancora comunicato.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/12/2023