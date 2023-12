Che botta! Alfa Giulia si schianta contro una Porsche e finisce su una Mercedes

Che disastro! Una Alfa Romeo Giulia prende il volo e finisce su una Porsche 911 per poi sbattere contro una GLE. Ma come ha fatto?

Solitamente, quando si porta il veicolo dal carrozziere ci si aspetta che torni in condizioni migliori di quando è stato affidato alle mani esperte dei tecnici. Tuttavia, per il proprietario di una stupenda Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (qui la prova della versione 2023), l'ultima visita al centro assistenza è diventata l'ultima visita in assoluto. Le immagini condivise dal proprietario mostrano la sua preziosa Giulia schiantata sopra due altri veicoli, creando uno spettacolo davvero impressionante e strappalcarime. Le foto pubblicate su Reddit sono accompagnate dalla didascalia che recita: ''L'ho portata per delle riparazioni minori e sono tornato a trovarla così.'' Ammazza!

L'Alfa è decollata sopra una Porsche 911

HA PRESO IL VOLO Ma come è possibile che sia successo un incidente di questo tipo? Guardate le immagini, sono impressionanti. Lo strepitoso V6 da 2.9 litri e doppio turbocompressore eroga 510 CV, messo nelle mani sbagliate, potrebbe aver contribuito alla spettacolare natura acrobatica dell'incidente. Il conducente ha dichiarato di essere rimasto vittima di una manovra causata da un minivan durante una prova su strada post-riparazione. ''Mi hanno detto che stavano facendo una prova su strada dopo le riparazioni, e un minivan ha tagliato loro la strada'', ha raccontato il proprietario. L'evento ha portato il conducente (che verosimilmente era un tecnico dell'officina) a correggere bruscamente la traiettoria, finendo per sbandare sul terrapieno, colpire un albero e decollare.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte addirittura tre auto

TRE AUTO COINVOLTE Lo smacco per l'officina è bello grosso, considerando che il diretto responsabile dell'incidente è un dipendente della stessa che ha causato danni significativi a diversi veicoli. Le conseguenze dell'incidente sono ben evidenti nelle immagini, dove la Giulia ha completamente divelto la parte superiore di una Porsche 911, trasformandola quasi in una cabriolet, e si è poi proiettata verso una Mercedes GLE. La quale, pur subendo danni apparentemente meno gravi, è stata spinta contro una Dodge Charger SRT Hellcat, creando una catena di eventi straordinari. Attualmente non è chiaro se il conducente abbia riportato ferite e quale sia il destino legale e giudiziario che lo attende. Ciò che è certo è che è difficile immaginare come una sola automobile (neanche di grandi dimensioni) possa causare danni così estesi.

06/12/2023