Mercedes GLA Digital Edition, perché (e a chi) conviene la serie speciale

Non una special edition vera e propria, né un allestimento a parte. Digital Edition è una sigla che semmai individua un set di contenuti digitali, per la prima volta concentrati in un solo pacchetto di accessori. Quale convenienza, è presto detto e si misura in euro: rispetto all'acquisto dei singoli optional, si risparmia oltre il 70%. Mercedes GLA Digital Edition, ma anche Classe A Digital Edition, Classe B Digital Edition, EQA Digital Edition. L'intero basso di gamma della Stella, insomma. Termico, o full electric.

Mercedes Classe B, Digital Edition anche per la ''mini''volume

EXTRA CONNESSI Elemento distintivo delle Digital Edition è il cosiddetto Connect Package, un pacchetto cioè che comprende in tutto 41 Digital Extras disponibili di serie per 3 anni. Nel lessico della Stella, per Digital Extras si intendono tutti quei servizi e quelle funzionalità digitali ''on demand'' in abbonamento, che si attivano da remoto anche successivamente all'acquisto e che spaziano dalla navigazione con Electric Intelligence per i modelli full electric, all’AMG Track Pace per i modelli high performance Mercedes-AMG, passando per una lunga serie di funzioni che interessano la ricezione radio, l'ascolto di musica in formato streaming, climatizzazione, chiave digitale, giochi online, chiusura porte da remoto e tanto altro. Il bouquet completo dei Digital Extras by Mercedes che compongono il Connect Package lo trovate qui.

VEDI ANCHE

Sul display, navigazione ma anche giochi

PHYGITAL Classe A, Classe B, GLA ed EQA Digital Edition le baby Mercedes più connesse di sempre, scelta naturale per chi non vuole abbandonare la propria comfort zone fisico-digitale quando sale a bordo della propria auto, ma anche le più complete in senso tecnologico più ampio: oltre a 3 anni di abbonamento Connect Package, l'offerta include anche il Pacchetto assistenza alla guida, la Smartphone Integration, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°, il Pacchetto Guard 360°. Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, infine, di serie anche la vernice metallizzata.

Con Connected Package, tante funzioni le gestisci pure da remoto

UNO PER TUTTI Il Mercedes-Benz Connect Package sostituisce i pacchetti ‘Remote Package’, ‘Navigation Package’, ‘Guard 360° Package’, ‘Entertainment Package’, ‘Pacchetto personalizzato’, ‘Remote & Servizi di navigazione’, ‘Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza’, In-Car Office’ e ‘Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni’ e li concentra in un’unica offerta. Disponibile sul Mercedes me Store, per tutte le motorizzazioni, l'abbonamento mensile costa 14,90 euro, mentre il canone annuale ha un prezzo di 149 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/05/2024