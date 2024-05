Mercedes rilancia con i maxi SUV e prepara il debutto di nuova GLS

La strategia di Mercedes, che ha confermato di puntare sui modelli a ruote alte in tutti i segmenti e con un’ampia scelta di motorizzazioni (anche 100% elettrici), sembra essere confermato dalle immagini che vediamo. Le fotografie, infatti, ci mostrano i prototipi leggermente mimetizzati del maxi SUV GLS, anche nella sua variante extra lusso Maybach, durante i collaudi su strada. Quindi, sembra che Mercedes stia lavorando su un secondo restyling per questo modello e, a giudicare da quello che vediamo, i lavori sembrano a buon punto. È possibile che la decisione di prolungare la vita di questi modelli sia il risultato delle discussioni in corso sulla fine o meno dei motori a combustione interna in Europa e altrove.

Nuova Mercedes GLS: in arrivo il restyling del maxi SUV tedescoPICCOLE MODIFICHE AL LOOK In realtà, non ci aspettiamo altro che qualche leggera modifica estetica al frontale e al layout interno dei gruppi ottici sia davanti sia dietro. Queste piccole modifiche potrebbero essere completate da un lieve restyling degli interni, da sistemi di assistenza alla sicurezza aggiornati e da un dispositivo infotainment evoluto, che include schermi più grandi.

Nuova Mercedes GLS: di lato resta l'imponente SUV che conosciamo

LA GAMMA MOTORI NON DOVREBBE CAMBIARE Dato che le normative Euro 7 sono entrate in vigore il 1° gennaio e un passaggio all’Euro 8 ancora più severo non è ancora in programma, non dovrebbero arrivare cambiamenti sotto il cofano, quindi troveremo nuovamente unità ibride, benzina e diesel.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/05/2024