Stop a Mercedes GLE, anzi no: avanti a oltranza. Un facelift "bis"?

Con la svolta full electric messa in discussione, per il super SUV Mercedes si profilano i... tempi supplementari. Quali novità?

Dritti verso un mondo nel quale ha diritto di cittadinanza solo l'auto elettrica, anzi no, facciamo che l'elettrico coesisterà con le popolazioni ''indigene''. Indietro tutta sulla svolta full electric, o per dire col Manzoni: adelante, con iudicio. Se Mercedes - apparentemente - sta ora lavorando a un secondo restyling del suo SUV di grandi dimensioni, la ragione potrebbe ricollegarsi proprio agli ultimi sviluppi sulla pianificazione della gamma. Cioè ai dubbi circa l'opportunità di convertire l'intero sistema produttivo all'alimentazione a batterie, oppure no. Dubbi che Mercedes condivide volentieri con tutti gli altri attori della più avvincente serie tv a quattro ruote di sempre. Per farla breve: Mercedes GLE un modello dal destino dapprima segnato, successivamente messo nuovamente in discussione (dove abbiamo già sentito tutto ciò?). Da qui un probabile facelift (un altro) di GLE di seconda generazione. Vedi il mini-rullino di foto spia, dalla Germania, di una GLE in incognito.

Mercedes GLE, nuovo facelift in vista (2025?)

VEDI ANCHE

COME (NON) CAMBIA Da un restyling/bis del SUV erede di Mercedes ML, in vendita a occhio e croce a partire dal 2025 (e forse, per una manciata di anni ancora), non ci aspettiamo altro che qualche modifica estetica al frontale e alla grafica interna dei gruppi ottici su entrambe le estremità dell'auto. Piccoli interventi che potrebbero essere completati da un sottile restyling degli interni: cioè un sistema di infotainment rivisto, che includa schermi più grandi, inoltre sistemi di assistenza alla guida aggiornati. Poiché infine è stata scongiurata l'ipotesi di un inasprimento delle normative europee sulle emissioni dagli scarichi, è inverosimile che GLE se ne esca con particolari novità per quanto riguarda le motorizzazioni, già tutte quante bagnate dall'elettrificazione, a bassa (mild hybrid diesel e benzina) o ad alta tensione (plug-in hybrid diesel e benzina). Già, tutti i ragionamenti di cui sopra cadono, se si omette di dire che l'architettura base di Mercedes GLE ultima edizione (anno di nascita 2018, primo aggiornamento nel 2023) mal digerisce un powertrain 100% elettrico (a differenza della sua ''controfigura'' EQE SUV). Poco male, stando alle voci che girano. Riaggiorniamoci.

GLE rimane in vita ancora per un po' (e non cambia)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2024