Dietrofront Mercedes, Classe A in vendita (almeno) fino al 2026

Come un fulmine a ciel sereno, Mercedes cambia idea e, in un'imprevista mossa strategica, annuncia di aver scartato i piani per ritirare la sua compatta Classe A, garantendo la sua permanenza nel mercato automobilistico fino almeno al 2026. Questa decisione è stata confermata dal CEO del marchio, Ola Kallenius, il quale ha sottolineato l'importanza di continuare a offrire opzioni a motore a combustione interna insieme alla crescente gamma di veicoli elettrificati. Insomma, un deciso cambio di prospettiva rispetto al ''tutto elettrico'' ipotizzato fino a non molto tempo fa. Che lo scontro con la realtà del mercato si sia rivelato più complicato del previsto?

CLASSE A, ANCORA Inizialmente, l'azienda aveva puntato a una transizione completa verso i veicoli elettrici entro il 2030 (ve lo avevamo anticipato qui). Tuttavia, i dati di mercato hanno indicato una - molto - lenta adozione dei modelli elettrificati, spingendo Mercedes-Benz a rivedere la sua strategia e a prolungare la vita della Classe A. Kallenius ha ammesso che la parità di prezzo tra veicoli a combustione interna ed elettrici è ancora un obiettivo lontano, elemento che sta influenzando la domanda diretta per questi ultimi. ''La trasformazione dell'industria automobilistica non sarà un percorso lineare'', ha commentato Källenius, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide in modo flessibile. Questo annuncio segna un cambiamento significativo rispetto alle precedenti aspettative della Stella. Inizialmente, Mercedes-Benz mirava a ottenere il 50% delle vendite da veicoli elettrificati entro il 2025, tuttavia ora prevede che questo obiettivo sarà raggiunto soltanto entro il 2030. Di conseguenza, tutti gli obiettivi annunciati per interrompere lo sviluppo e la produzione di motori a combustione sono rimandati a tempo indeterminato.

AGGIORNAMENTI ALLE FABBRICHE Per supportare la nuova strategia, Mercedes ha apportato modifiche alla sua fabbrica di Rastatt, in Germania, per consentire la produzione della Classe A sulla piattaforma esistente, in parallelo all'adeguamento per l'introduzione sulla linea di assemblaggio dell'architettura MMA che ospiterà modelli futuri come CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLB. Sempre con motori a combustione, s'intende. Tuttavia, rimane incerto se Mercedes pianifichi qualche aggiornamento a Classe A per mantenerla competitiva sul mercato nei prossimi anni, ricordando che - almeno per ora - non è in programma né un facelift, né tantomeno una nuova generazione della compatta. Nonostante ciò, l'azienda assicura ai clienti che ci saranno ancora opzioni di vetture compatte e relativamente accessibili con motori a combustione interna nel suo catalogo. Ancora a lungo, si spera.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/03/2024