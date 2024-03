Nuova Mercedes-AMG E 53 Hybrid: il mio super plug-in è differente

Per la Classe E ad alte prestazioni, sempre un ibrido ricaricabile ma cilindrata di 3,0 litri e non 2,0 litri. Scheda tecnica

Avanti tutta con gli esperimenti di laboratorio. Perché se una nuova Mercedes-AMG che adotti un propulsore ibrido plug-in non è più una notizia in sé, l'esordio di un motore AMG di tipo ibrido plug-in con un frazionamento inedito è una notizia che invece merita di essere ripresa. Declinata in formato berlina e SW, nuova Mercedes-AMG 53 Hybrid 4Matic+ cava fuori fino a 612 CV di potenza da uno schema semi-elettrico sin qui mai visto. Ovvero?

Nuova Mercedes-AMG E 53 Hybrid, ennesima variante dello schema plug-in hybrid

UPSIZING In attesa dell'imminente ammiraglia della gamma high performance (nuova AMG E 63, presto su questi schermi), nuova AMG E 53 rappresenta un grande passo avanti rispetto all'antenata omonima. Per rimanere in territorio plug-in hybrid in salsa AMG: anziché un 4 cilindri da 2,0 litri turbo come le attuali AMG C 63 S o un V8 biturbo di 4,0 litri come AMG GT Coupé4 63 S, Il suo sistema ibrido plug-in è composto da un motore a 6 cilindri da 3,0 litri da 449 CV, più un unico motore elettrico da 163 CV integrato nella trasmissione automatica AMG Speedshift TCT 9G. La potenza combinata ammonta a 585 CV, la coppia di sistema a 750 Nm. Tutto quanto trasmesso a tutte e quattro le ruote tramite il sistema 4Matic+ completamente variabile. Il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus opzionale sblocca in ogni caso 612 CV. Almeno, quando è abilitata la modalità Race Start del launch control.

Sotto il cofano, un 3 litri V6 biturbo

PRESTAZIONI La berlina accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi (3,9 secondi la station wagon), ovvero è 0,7 secondi più veloce della precedente E 53 ibrida leggera e 0,6 secondi più lenta della precedente E 63 S con motore V8. Con AMG Driver's Package opzionale, la velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h per la berlina e a 275 km/h per la station wagon.

HYBRID FACTS La sua natura di sportivona PHEV significa che può essere guidata anche esclusivamente con energia elettrica, sebbene ciò limiti la velocità massima a 140 km/h. A proposito: il pacco batteria ha una capacità netta di 21,22 kWh e offre un’autonomia a emissioni zero compresa tra 90 e 101 km da ciclo WLTP. Plug-in hybrid non solo sulla carta, insomma.

Un logo, un perché

VEDI ANCHE

AMG FEELING Nuova E 53 Hybrid 4Matic+ è ovviamente provvista di tutte le caratteristiche di un'AMG in piena regola, tra cui un telaio irrigidito, una configurazione delle sospensioni sportive con smorzamento adattivo e regolabile, un sistema frenante ad alte prestazioni con freni più grandi, infine l'asse posteriore sterzante di serie. Il pacchetto AMG Dynamic Plus aggiunge un differenziale di bloccaggio dell'asse posteriore a controllo elettronico, freni compositi anteriori ancora più grandi, supporti motore dinamici e la funzione Race Start.

Carrozzeria sedan e Station Wagon

ESTERNI Visivamente, nuova E 53 Hybrid 4Matic+ si distingue dalle versioni ''civili'' di nuova Mercedes Classe E (2023) grazie alla griglia illuminata specifica AMG, alle prese d'aria maggiorate, parafanghi anteriori più larghi, branchie laterali e un nuovo set di cerchi in lega da 19 pollici, in opzione anche da 20 pollici o forgiati da 21 pollici. La parte posteriore presenta quattro terminali di scarico e uno spoiler a labbro. Pacchetto opzionale AMG Exterior Night o pacchetto AMG Carbon Exterior, rispettivamente, per finiture in cromo nero o in fibra di carbonio.

Gli interni sport luxury

INTERNI I sedili sportivi AMG a regolazione elettrica (sedili Performance AMG disponibili a richiesta) sono rivestiti in pelle sintetica Artico e microfibra microtagliata con cuciture rosse a contrasto. Il volante Performance AMG è rivestito in pelle Nappa. L'infotainment dispone di display specifici AMG, con il layout MBUX Supercreen che fa parte dell'equipaggiamento opzionale.

Effetti speciali ne abbiamo?

IL LANCIO Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ presto disponibile per gli ordini anche in Italia, con l'allestimento full optional “Edition 1” ad aprire le danze. Per i prezzi, ci aggiorniamo a breve. Ci aspettiamo cifre attorno ai 120.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/03/2024