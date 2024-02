Nuova Mercedes-AMG GT: la prima elettrica 4 porte di Affalterbach si presenta al pubblico

Il reparto sportivo AMG di Mercedes è al lavoro su quello che sarà il primo modello completamente elettrico della sua gamma e che arriverà presumibilmente nel 2025. Abbiamo pizzicato in queste ore il prototipo della futura AMG GT 4 porte e le immagini ci danno una prima idea di come potrebbe essere fatta. Se osservate, potrete notare l’ispirazione alla concept car AMG Vision che abbiamo visto nel corso della primavera 2022. Oltre due anni fa, il capo della Mercedes Ola Källenius aveva annunciato il primo esemplare di BEV AMG per il 2025 e a metà maggio 2022, il capo del design della Casa di Stoccarda, Gordon Wagener, ha pubblicato su Instagram un'immagine teaser del primo studio per la prossima sportiva elettrica, quindi la timeline sembra essere rispettata.

Mercedes-AMG GT 4 porte: possibile debutto nel 2025 per la supercar elettricaMODELLO PERFORMANTE ED EFFICIENTE La piattaforma AMG.EA funge da base tecnica per l'AMG elettrica, il cui elemento centrale è un motore a flusso assiale. In combinazione con una speciale batteria ad alto voltaggio e ad alte prestazioni, questo prototipo di motore è caratterizzato da densità di potenza e coppia che raggiungono un livello molto elevato. I dettagli esatti non sono ancora stati comunicati, ma è noto che per offrire le massime prestazioni sui suoi modelli più potenti, Mercedes ha recentemente acquisito lo specialista inglese di motori assiali Yasa.

Mercedes-AMG GT 4 porte: stile che trova ispirazione dal concept EQXXDESIGN CHE SPINGE SULL’AERODINAMICA La concept car Vision 2022 era caratterizzata da superfici arrotondate e molto vigorose. Le fughe tra gli elementi della carrozzeria erano ridotte al minimo e i finestrini posteriori e laterali furono verniciati nel colore della carrozzeria stessa in argento Alubeam. Ciò ha enfatizzato l’impressione generale di una scultura monolitica – e molto di ciò sembra trasferirsi al modello di produzione visto qui, pur ampiamente mimetizzato. Infatti, il prototipo a quattro porte rivela una carrozzeria affusolata, con linee che ricordano la Mercedes Vision EQXX. La parte anteriore presenta una griglia chiusa tipo “Panamericana”, cioè lo stile iconico di AMG e presumibilmente verniciata in tinta con la carrozzeria. La mascherina sarà lambita da fari a LED in tre elementi, che riflettono il design a stella di Mercedes. I proiettori, infine, saranno collegati da una striscia luminosa orizzontale.

Mercedes-AMG GT 4 porte: costruita sulla piattaforma AMG.EALE PAROLE DEL CAPO DESIGN Gorden Wagener afferma: ''L'auto è super pulita e sembra un oggetto di design. È una delle auto più spettacolari che abbiamo mai realizzato''. Anche la nuova GT 4 porte (se così si chiamerà) riprende l'idea della carrozzeria dalla forma particolarmente efficiente. Il labbro dello spoiler è fortemente smussato nella parte posteriore con lo spoiler attivo che allunga anche visivamente la silhouette. Difficile da vedere, ma sul retro sembra esserci una barra luminosa, che potrebbe servire non solo da sistema di illuminazione, ma anche da dispositivo di segnalazione per diversi tipi di messaggio agli automobilisti che seguono. Similmente alla hypercar ibrida Mercedes-AMG One, la stella del marchio è ben visibile sul cofano. Altri punti di forza sono il passo lungo, il montante anteriore fortemente inclinato e posizionato molto in avanti, uno sbalzo anteriore corto e uno sbalzo posteriore leggermente più lungo, nonché i parafanghi ampiamente svasati. Per adesso le notizie si fermano qui, ma presto arriveranno novità sulla prima supercar 100% elettrica di AMG.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/02/2024