Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+: la Limited Edition tira fuori il suo lato più selvaggio

La Mercedes Classe A è un modello di grande successo per la Casa tedesca, che lo propone in numerose varianti di motore. Al vertice della gamma c’è la più potente A45 S 4Matic+, che oggi debutta in una veste ancora più sportiva. Soprannominata ''Limited Edition'', la super berlinetta a trazione integrale beneficia di numerosi aggiornamenti, che non soddisferanno i gusti di tutti, ma aiuteranno sicuramente la “baby Benz” a farsi notare non solo sulle piste dei track day per le sue performance, ma anche in strada per la sua originalità.

Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+: una limited edition che non passa inosservataSE IL COLORE TI DISTINGUE NEL MUCCHIO Cominciamo con la carrozzeria, rifinita con la vivacissima verniciatura AMG Green Hell Magno. Green Hell (inferno verde), come è soprannominato il leggendario circuito del Nürburgring e resa famosa dalla AMG GT R Coupé, questa è la prima volta che la sfumatura viene offerta nel segmento delle compatte Mercedes. Come se la vernice verde brillante non fosse sufficiente, sono stati aggiunti i loghi A45 S sulle porte anteriori, abbinati a strisce adesive nere che scorrono nella zona bassa delle porte e sopra il cofano, il tetto e il bagagliaio, per un effetto “racing” molto efficace. I cerchi AMG forgiati da 19 pollici e verniciati in nero opaco, sono abbelliti dfa dettagli gialli a contrasto, che si abbinano agli accenti presenti sull'auto. Appena nascoste dai cerchi a sette razze si trovano le pinze freno nere griffate AMG in bianco.

Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+: tinta verde speciale e loghi adesivi sulle porteNON SOLO SPORT, ANCHE TOCCHI RAFFINATI Ulteriori dettagli esterni includono le luci a pozzanghera che proiettano lo stemma AMG sulla strada e l'esclusivo tappo del serbatoio con logo AMG. La Limited Edition riceve di serie il pacchetto AMG Night, il pacchetto AMG Night II e il pacchetto aerodinamico AMG. Ciò introduce una finitura esterna nera lucida sullo splitter anteriore, sugli alloggiamenti degli specchietti e sulle linee di cintura. Il Pacchetto Night II estende le finiture nere al badge esterno, ai montanti della griglia e a molti altri dettagli minori. Un'ala posteriore fissa e ulteriori miglioramenti aerodinamici non hanno solo un effetto estetico, ma rendono la A45 S più divertente da guidare poiché Mercedes sottolinea che permettono di incrementare il carico aerodinamico e l’aderenza alle alte velocità.

VEDI ANCHE

Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+: abitacolo sportivo con finiture esclusiveINTERNI RIVISTI QUASI DEL TUTTO Ci sono più cambiamenti da trovare all'interno. Per rivestire i sedili Performance AMG sono stati utilizzati pelle sintetica Artico nera e rivestimenti in microfibra. Troviamo anche cuciture gialle a contrasto, che aggiungono un pizzico di colore ai sedili, mentre la scritta 45 S è stata ricamata nella stessa tonalità sui poggiatesta. Stessa soluzione che troviamo sul volante sportivo Performance AMG. Gli inserti in alluminio con il caratteristico logo AMG in giallo aggiungono un ulteriore tocco racing e allo stesso momento “premium” all'abitacolo. Infine, un altro dettaglio che va a impreziosire gli interni è nei tappetini speciali, che riportano la scritta ''45 S'' e altre cuciture gialle.

Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+: il quattro cilindri duemila turbo eroga 421 CVTANTI SOLDI PER COMPRARLA, MA SPESI BENE Il prezzo per il pacchetto in edizione limitata è di 14.280 euro, questo allestimento arriverà il prossimo aprile e sarà disponibile fino alla fine dell’anno. In questo modo la piccola “bomba” di Affalterbach sfiora la soglia degli 87.450 euro. Una bella cifra anche per una hot-hatch raffinata come lei, ma la potente Mercedes è pur sempre un vero gioiello di tecnologia, con il “piccolo” duemila turbo capace di sprigionare la bellezza di 421 cavalli per raggiungere i 100 orari in 3,9 secondi, il tutto combinato con la meccatronica più avanzata, da esaltare il piacere di guida in senso assoluto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/02/2024