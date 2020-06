SUPERNOVA Mancava solo lei, l'astro più luminoso. Così luminoso, da accecare. Con Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ (anche nella sua versione ancor più brutale E 63 S 4MATIC+), carrozzerie berlina e Station Wagon, l'update 2020 di Mercedes Classe E può dirsi completato. Minimi gli aggiornamenti ai gruppi propulsore, sempre composti dal 4 litri 8 cilindri sovralimentato da 571 o 612 cv, sensibili invece gli interventi a stile esterno, aerodinamica, infine dotazioni interne (infotaiment MBUX su tutte). Segui la diretta streaming (ore 14) della world premiere dal Centro prove Daimler di Immendingen, Baden-Württemberg.



ESTERNI Un'occhiata al design. Per arieggiare a dovere il V8 biturbo, sistema di sovralimentazione incluso, le griglie delle prese d'aria più esterne nel Jet-Wing sono ora ancor più ampie e convogliano l'aria esattamente nel punto in cui serve, grazie anche all'impiego di due lamelle trasversali. L'intera grembialatura anteriore è inoltre attraversata da un flap in nero lucido. Passaruota infine più possenti e più larghi di 27 mm, così da riparare la carreggiata allargata e ruote di dimensioni maggiori (in lega leggera da 19 pollici a 10 razze per E 63, da 20 pollici a 5 doppie razze la E 63 S). Osservando invece la coda della berlina, ad attirare l'attenzione ecco le nuove luci posteriori più appiattite e ora sdoppiate: spoilerino verniciato in tinta con la carrozzeria, oppure (optional) in carbonio. La parte inferiore è in nero lucido ed è a sua volta impreziosita da elegante modanatura decorativa in silver shadow che corre per l'intera larghezza dell'auto, accogliendo il profilo delle mascherine rivisitate dei doppi terminali di scarico trapezoidali.

INTERNI Gli interni abbinano come sempre un'atmosfera raffinata al feeling corsaiolo. Sedili AMG in pelle nappa con targhetta «AMG» sugli schienali, rivestimenti in pelle nappa anche per plancia portastrumenti e linea di cintura. Come sul resto della gamma Classe E 2020, fa il suo esordio il sistema di infotainment MBUX con touchscreen da 10,25 pollici su E 63 e da 12,25 pollici su E 63 S, touchpad, azioni vocali intelligenti (''Hey, Mercedes''), nonché visualizzazioni e impostazioni specifiche AMG (modalità Classica, Sportiva e Supersportiva).

MOTORE Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri di E 63 4MATIC+ eroga sempre 612 cv e raggiunge una coppia massima di 850 Nm, disponibile dai 2.500 a 4.500 giri/min, il modello base E 63 4MATIC+ si ferma (si fa per dire) a 571 cv e 750 Nm di coppia di 750 Nm. A differenza del 3 litri V6 che equipaggia le versioni AMG E 53, niente soluzione mild hybrid. Scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi (E 63 S), un decimo in più la Station Wagon.

TRASMISSIONE Sempre sull'attenti anche il cambio a 9 marce Speedshift MCT AMG, con convertitore di coppia sostituito da una frizione a dischi multipli a bagno d'olio per risparmiare peso e ottimizzare i tempi di risposta. Trazione integrale intelligente 4MATIC+ di serie, con tanto di ripartizione completamente variabile della coppia tra asse anteriore e asse posteriore. E col Drift Mode, anche le derapate sono assicurate. Completa l'arsenale l'assetto l'assetto Ride Control+ AMG con sospensioni pneumatiche integrali multicamere e regolazione adattiva dell'ammortizzazione ADS+ (Adaptive Damping System). Stalle dietro, se ci riesci.