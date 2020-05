SL 2021 Pare che la prossima generazione di Mercedes SL si allontanerà dalle linee dell'attuale roadster/coupé, per sposare invece una filosofia di sportività legata alle antiche origini. Musa della nuova generazione sarebbe nientemeno che la capostipite, quella Mercedes 300 SL del '54 resa famosa dalle portiere ad ali di gabbiano. E, nel quadro generale, pare che AMG sia stata fortemente coinvolta nello sviluppo...

VICINA ALLA 300 SL Come dicevamo, la prossima SL è stata accostata, da parte del responsabile design Daimler Gorden Wagener, alla sua progenitrice, la 300 degli anni 50: ''Per me la più bella SL è l'originale, la 300. E penso che abbiamo preso parte di quel DNA, a partire dalle proporzioni, dal trattamento superficiale, cose del genere. Sotto questo aspetto, la nuova SL è probabilmente la più vicina alla prima in assoluto”.

DALLA SL ALLA GT La piattaforma della nuova SL sarà poi adattata per la prossima AMG GT ma, tra le due, non dovrebbero esserci grandi somiglianze, sotto ogni profilo, anche considerate le parole del designer Mercedes: ''La GT è più un'auto da corsa, la SL una sportiva''. Insomma, dopo le foto spia di Classe S, e il teaser che anticipa la presentazione della nuova Classe E Coupé e Cabrio, dove abbiamo visto un deciso passo in avanti soprattutto in fatto di interni, forse con la prossima SL avremo un motivo in più per stupirci anche da fuori...