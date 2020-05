CLASSE E Dopo aver visto Mercedes Classe E berlina e Station Wagon al (non) Salone di Ginevra 2020, a breve toccherà anche alle versioni Coupé e Cabrio. La data fissata è per il 27 maggio, quando saranno tolti i veli alle due nuove proposte, sottoposte a loro volta al classico restyling di metà carriera. Cosa ci sarà da aspettarsi? Il post Twitter sul profilo della Stella mostra ancora poco o niente.

VISIBILE Possiamo per ora basarci sulle modifiche che hanno interessato la sedan e la SW. Per quanto riguarda l'esterno, nessuno stravolgimento: nuovi i fari e le luci di coda, così come la griglia del radiatore, che è stata aggiornata, e i paraurti anteriore e posteriore. La AMG E 53 4MATIC+, sia in configurazione berlina che station-wagon, ha visto la comparsa di una calandra completamente rinnovata, una nuova grembialatura posteriore e un nuovo inserto diffusore. Discorso diverso per gli interni, che cambiano di più: arriva un nuovo volante multifunzione con comandi touch-pad e il più recente sistema di infotainment MBUX a doppio schermo da 10,25 pollici a controllo vocale. Tutte dotazioni che con ogni probabilità ritroveremo anche sulle due sportive.

INVISIBILE Lato motori, Mercedes Classe E con il facelift ha aggiunto a listino sette nuovi modelli elettrificati, mentre le opzioni ibride plug-in E 300 e ed E 300 de continueranno per tutto l'aggiornamento. Sotto il cofano della AMG, invece, sempre il 6 cilindri benzina da 3 litri con doppia sovralimentazione: grazie a un turbocompressore a gas di scarico e un compressore elettrico supplementare sforna 435 CV di potenza, 520 Nm di coppia, con l'alternatore-starter EQ Boost che a sua volta genera 16 kW e 250 Nm di coppia momentanee in più.

UNA SETTIMANA Solo questioni di giorni, dunque, per poter scoprire attraverso la conferenza stampa online di Mercedes, il nuovo volto di Classe E Coupé e Cabrio. Appuntamento al giorno 27, state collegati.