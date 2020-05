FUORI VS DENTRO Le foto che girano sul web ci mostrano per la prima volta la Mercedes Classe S 2021. Nessuna particolare sorpresa per la rigorosa estetica dell'ammiraglia tedesca, mentre gli interni sono una rivoluzione. L'abitacolo infatti è fortemente caratterizzato da un tocco hi-tech, futuristico, che ricorda la concept Mercedes EQS. Vediamola in dettaglio.

INTERNI DA RIFERIMENTO L'abitacolo della nuova Classe S probabilmente alzerà l'asticella del segmento lusso, segnando nuovi standard per la categoria. Spiccano il volante a 3 razze con comandi touch, l'infotainment orizzontale separato rispetto al resto del cruscotto e un enorme display touch verticale nel tunnel centrale. Un aspetto molto tecnologico, ma anche minimalista, senza fronzoli. Nella parte posteriore dell'abitacolo il salotto Mercedes prosegue con due ampi display, posizionati dietro i poggiatesta di guidatore e passeggero.

ESTERNO RIGOROSO Il contrasto tra esterni e interni è netto: fuori ritroviamo la solita, elegante Mercedes; un'evoluzione del precedente modello di Classe S, ma non una rivoluzione, come per l'abitacolo. Sul fronte motori ci sono ancora molti punti di domanda, ma dovrebbero esserci i 6 cilindri da 3.0 litri, benzina, diesel e ibridi, più l'unità tutta prestazioni col V8 da 4.0 litri AMG. Stando così le cose, ci attendiamo di vedere la versione definitiva di nuova Mercedes Classe S entro la fine dell'anno, pronta per tracciare una nuova rotta nel segmento delle auto di lusso dal 2021.

Fonte: Cochespias