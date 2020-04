LA SUPERLUSSUOSA BERLINA SFIDA ROLLS-ROYCE E BENTLEY

TEST IN FASE AVANZATA Dopo la EQS e la EQE, Mercedes prosegue lo sviluppo delle sue berline di alta e altissima gamma con la Maybach Classe S. Le foto dei primi prototipi erano apparse lo scorso inverso durante i test sul ghiaccio della Scandinavia, ma oggi i muletti pizzicati sulla pista del Nürburgring mostrano segni di evoluzione a livello stilistico sotto la (ancora) pesante mimetizzazione. La calandra e i proiettori anteriori a LED sono meglio definiti e sulle portiere sono comparse delle maniglie tradizionali, a filo carrozzeria, rispetto a quelle mascherate da un grosso supporto nero viste in precedenza. Il profilo resta, ovviamente, il medesimo con i grandi volumi distribuiti in maniera equilibrata: l’auto è lunga poco meno di 5,5 metri per ottenere quasi un metro in più di spazio in abitacolo rispetto alla Classe S da cui deriva. La coda adesso vede sbucare quelli che potrebbero essere i tubi di scarico trapezoidali definitivi e integrati nel fascione paraurti, in luogo di quelli rotondi, dall’aria posticcia, visti in precedenza.

MOTORI V8 E V12 CONFERMATI Voci da Stoccarda confermano che per il lancio l’ammiraglia extralusso sarà equipaggiata con i motori V8 da 469 CV e V12 da 630 CV rispettivamente per le versioni S 560 e S 650. Ovviamente sarà di serie il cambio automatico a 9 rapporti con trazione posteriore oppure integrale. L’abitacolo sarà rifinito con tutto il meglio della componentistica dedicata al lusso e sarà disponibile una versione con solo due poltroncine posteriori, che offriranno un livello di comfort assoluto grazie a regolazioni elettriche, climatizzazione e massaggio. La nuova Mercedes Maybach Classe S dovrebbe arrivare nel corso del 2021 per diventare il gioiello più esclusivo di Mercedes-Benz e competere con marchi del calibro di Rolls-Royce e Bentley.