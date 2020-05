COUPÉ E CABRIO E venne il giorno anche delle versioni ''scravattate''. Nuova Mercedes Classe E Coupé e Cabrio acquista ora un taglio più sportivo, percepibile soprattutto negli elementi del frontale. Nuovo alloggiamento per i fari full LED (di serie), motori diesel e benzina elettrificati dotati di alternatore-starter integrato (leggasi mild hybrid), sistemi di assistenza alla guida e infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sono solo alcune delle novità 2020. Passiamole in rassegna una per una.

CAMBIA FUORI Quattro innanzitutto le nuove livree disponibili con il restyling di Classe E Coupé e Cabrio: argento high-tech, grigio grafite metallizzato, argento Mojave e rosso Patagonia. Con la sua “forma ad A”, la nuova mascherina radiatore Matrix, di serie in tutte le versioni, risulta più sportiva e presenta pin cromati, lamella singola e Stella centrale. Un nuovo dettaglio di spicco della coda è invece rappresentato dalla disposizione interna delle luci posteriori a LED, completamente rinnovata. Il modulo della Stella con telecamera per la retromarcia assistita integrata è ora installato nel cofano del bagagliaio.

4 CILINDRI DIESEL Il motore quattro cilindri a gasolio (ora di 1.993 cc rispetto ai 1.950 cc precedenti), nella versione di punta da 195 kW viene dunque dotato per la prima volta di un alternatore-starter integrato (ISG). In questo modo l'auto dispone di una rete di bordo parziale di tipo mild hybrid 48 V. Massima efficienza grazie al recupero di energia e alla possibilità di “veleggiare” a motore spento, ma non solo: la seconda generazione dell'alternatore-starter integrato, che ora fa parte del cambio (e non più del motore), fornisce spinta supplementare sin dal primo giro dall'alternatore-starter stesso: una spinta (l'EQ Boost) pari a 15 kW e 180 Nm. L'offerta di motori diesel è completata da un sei cilindri in linea, disponibile anche per i modelli a due porte in abbinamento alla trazione integrale 4MATIC. La tecnologia a 48 volt con ISG è presente anche nel motore a benzina a sei cilindri in linea, per la prima volta disponibile su Classe E. Sui benzina, il supporto elettrico dell'EQ Boost è di 16 kW e 250 Nm.

IL CAMBIO Anche il 9G-TRONIC è stato ulteriormente perfezionato per adattarsi all'ISG di seconda generazione. Gli accorgimenti adottati comprendono anche una gestione del cambio completamente integrata con un processore Multicore e una nuova tecnica di costruzione e collegamento. Oltre alla potenza di calcolo maggiore, è stato anche possibile diminuire drasticamente il numero di interfacce elettriche e ridurre del 30% il peso del sistema di gestione del cambio.

SISTEMA HANDS-OFF Tra i tanti sistemi di assistenza alla guida, ecco il cosiddetto ''hands-off''. Nella corona del nuovo volante, disponibile in pelle come in versione supersportiva, è incorporato un inserto a sensori che ne registra la presa. Se il sistema rileva che il guidatore non tiene le mani sul volante per un determinato intervallo di tempo, si avvia un processo di segnalazione a cascata che, in caso di prolungata inattività da parte del guidatore, attiva il sistema di arresto di emergenza.

URBAN GUARD Un impianto di allarme antifurto-antiscasso, una protezione antirimozione con segnale ottico e acustico di avvertimento in caso di spostamento, una sirena di allarme, una protezione volumetrica dell'abitacolo (attivata da movimenti nell'abitacolo) e una predisposizione per il rilevamento di tentativi di furto e collisioni da parcheggio. In tal caso, i sensori di bordo registrano se la vettura ferma e chiusa a chiave viene urtata o trainata, oppure se qualcuno cerca di scassinarla. Se il servizio è attivato, il guidatore viene informato dettagliatamente tramite l'App Mercedes me. Mediante notifica push, ad esempio, può sapere quanto è stato forte l'urto e quale parte della vettura ha subito il danno.

ENERGIZING COACH Il comfort all'interno di Classe E Coupé e Cabrio è nelle mani della funzione Energizing, che tramite il collegamento in rete sfrutta la regolazione della luminosità e della musica, insieme a diversi programmi di massaggio, per soddisfare le più disparate esigenze di benessere. La novità è rappresentata in particolare da Energizing Coach, un servizio basato su un algoritmo intelligente che raccomanda uno dei programmi disponibili in base alla situazione e alle esigenze personali. Se è collegato un dispositivo “wearable” Garmin compatibile, valori personali quali il livello di stress o la qualità del sonno migliorano la precisione della raccomandazione. L'obiettivo è quello di garantire il benessere e la tranquillità del guidatore anche in situazioni di guida stressanti o monotone.

MBUX Nuova Classe E è infine dotata dell'ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che comprende di serie due ampi schermi da 10,25 pollici disposti l'uno accanto all'altro. A richiesta, disponibili anche due schermi da 12,3 pollici.

MOTORI AMG Le versioni E 53 AMG contano ora su un'unità elettrificata da 3,0 litri con doppia sovralimentazione, grazie a un turbocompressore a gas di scarico e a un compressore elettrico supplementare. Il motore eroga 435 CV e una coppia massima di 520 Nm. Il suo alternatore-starter EQ Boost genera 16 kW di potenza e 250 Nm di coppia momentanee in più, alimentando anche la rete di bordo a 48 V. Tra gli altri elementi di spicco dei nuovi modelli figurano il cambio a 9 marce Speedshift TCT AMG e la trazione integrale completamente variabile 4MATIC+ Performance AMG. La velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente può essere portata a 270 km/h con l'AMG Driver‘s Package.

DYNAMIC SELECT AMG Cinque i programmi di marcia: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual. Basta quindi un dito per personalizzare la taratura dei nuovi modelli E 53: il guidatore può così accentuarne l'efficienza, il comfort o la sportività. A variare sono parametri come il tempo di risposta di motore, cambio, assetto e sterzo. Nei programmi di marcia Dynamic Select AMG è integrata la regolazione della dinamica di marcia AMG Dynamics che, con i livelli Basic, Advanced e Pro influisce, ad esempio, sulle strategie di regolazione dell'ESP o della trazione integrale. Sulla base delle azioni del guidatore e dei dati forniti dai sensori, il comando intelligente anticipa il comportamento che si vuol fare adottare alla vettura.

PIÙ SPORTIVA La E 53 AMG Coupé o Cabrio, monta nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici nel design a 5 doppie razze ma sono disponibili, su richiesta, anche nella misura da 20 pollici, così come il pacchetto Night AMG Coupé e Cabriolet E 53 4MATIC+, che le propone in una veste ancor più sportiva: alloggiamenti dei retrovisori esterni, cornici dei finestrini ed elementi decorativi nella grembialatura anteriore e posteriore sono infatti realizzati in nero lucido. A questi si aggiungono le mascherine dei terminali di scarico con finitura cromata nera. Il pacchetto carbonio, invece, prevede gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e lo spoilerino sul cofano del bagagliaio in carbonio.

DYNAMIC PLUS AMG Questo pacchetto è per la prima volta disponibile per i modelli a sei cilindri (su richiesta). Per un'esperienza di guida ancora più emozionante, il pacchetto Dynamic Plus AMG raggruppa equipaggiamenti tecnici ed estetici finora riservati ai modelli ad otto cilindri. Tra gli highlights figura il programma di marcia RACE con Drift Mode.

INTERNI AMG L'abitacolo della versione più sportiva è caratterizzato da sedili in pelle ecologica Artico/microfibra Dinamica nera con motivo grafico specifico di AMG, cuciture di contrasto rosse e targhetta AMG. Altri elementi di spicco degli interni sono le cinture di sicurezza rosse e gli elementi decorativi in carbonio.

DATA DI USCITA I modelli di Classe E Coupé e Cabrio arriveranno nelle concessionarie europee nell'autunno 2020. Volete sapere ancora di più? Il resto in giornata, dopo la world premiere.