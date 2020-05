PRIMO TEASER Quando mancano solo due giorni alla premiere di Classe E Coupé e Cabrio 2020, come diversivo ecco spuntare il teaser ufficiale di nuova Mercedes Classe S, altra ''grande'' attesa della Casa di Stoccarda. Cosa mostra il nuovo documento?

COSA SI VEDE Neanche un paio di settimane fa entrammo in possesso delle prime foto rubate di Classe S 2021. Scatti grazie ai quali poter ammirare in anteprima soprattutto gli interni, il vero passo in avanti rispetto al passato: l'infotainment orizzontale, il grande display touch verticale e altre chicche ancora. Il teaser odierno, invece, mostra il frontale: spiccano la grande griglia e i fari con tecnologia LED-laser, come evidenziato dalle luci blu all'interno del gruppo ottico. Nell'insieme, il musetto di nuova Classe S tiene fede alle aspettative, sia in termini di eleganza, sia di innovazione.

ULTIME NEWS E di nuova Classe S ha oggi parlato, in video conferenza, anche il presidente di Daimler AG e numero uno di Mercedes-Benz Cars Ola Källenius: la world premiere è prevista per la seconda metà del 2020. Källenius definisce lo sviluppo della nuova ammiraglia un autentico ''tour de force tecnologico'': nuova Classe S infatti ha l'obiettivo di portare gli standard di intelligenza artificiale e elettrificazione a livelli mai raggiunti prima. Massima importanza anche alla sostenibilità: Mercedes-Benz inizierà a produrre l'auto nella nuova Fabbrica 56 di Sindelfingen, che aprirà a settembre 2020. Questo ultramoderno stabilimento produttivo applicherà costantemente tecnologie e processi innovativi nella produzione di veicoli digitali, flessibili e sostenibili. Anche EQS, l'alterego completamente elettrico, verrà prodotto negli stessi spazi. Restate collegati per le prossime anticipazioni su Classe S.