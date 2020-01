STAFFETTA TRA TITANI L'aspettativa di vita di un modello auto? Come quella di un mammifero di scarse dimensioni: 7-8 anni. Mercedes Classe S a tutto rimanda, tranne che a un animaletto, eppure anche l'ape regina della Stella è sottoposta alle severe regole della Natura. Venuta al mondo nel 2013, la sesta edizione della portaerei di Stoccarda è prossima al ricambio generazionale. E non è escluso che il pacco regalo sia confezionato proprio entro quest'anno. Come cambia nuova Classe S? Più o meno, come nell'immagine di copertina. Analogie con il presente, e qualche differenza.

CLS STYLE La ricostruzione grafica dell'ammiraglia di settima specie è opera dell'artista russo Nikita Chuiko, non nuovo ad esercizi di anticipazione di modelli ancora avvolti dal mistero. Incrociando forme e proporzioni di nuova Mercedes Classe S ancora ''sotto copertura'' (clicca qui per le recenti foto spia), Chuiko immagina una berlina di impostazione quasi identica all'attuale, ma con la griglia di disegno differente e nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori. Elemento chiave della fiancata, invece, le maniglie porte a scomparsa: la vista laterale matura così una pulizia e una fluidità ancora maggiore che non ora, pur avvicinandosi a un'architettura più sportiva, più CLS, per capirci.

MICA SOLO ELETTRICA Ultimamente i riflettori sono stati concentrati su Mercedes EQS, l'auto elettrica che proprio dalla piattaforma della nuova Classe S prenderà le mosse, tuttavia è bene sottolineare come la sedan segmento F più elegante del reame continuerà ad esistere anche in versione termica, in tutto e in parte. Nel senso che la gamma diesel e benzina subirà l'ovvio processo di elettrificazione, coi 6 cilindri in linea da 3 litri sottoposti a cura plug-in hybrid (100 km di autonomia in EV?). Ma al top dell'offerta sarà sempre lui, il classico V12 6 litri, al grido di Mercedes Classe S Maybach...