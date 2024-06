Prova nuovo BYD Tang: quando il lusso cinese passa da ruote alte e batterie

È il più grande dei modelli di Casa BYD ed è un SUV 100% elettrico. Ha uno stile moderno e un abitacolo lussuoso, fino a sette posti. Tang, questo il suo nome, è uno sport utility taglia XL sia nelle misure, siamo a 4,97 metri di lunghezza, sia nella capacità della sua mega batteria, oggi da ben 108,8 kWh, per una maxi autonomia “green”. Insomma, un modello che punta a farsi largo nel segmento D, quello dei grandi SUV – in questo caso a batterie – con argomenti convincenti.

BYD Tang: il SUV elettrico cinese aggiorna il look e la tecnologia di bordo

Innanzitutto, per BYD Tang è ora di dare una ritoccata al look. L’obiettivo non è tanto quello di aggiornare i connotati, piuttosto migliorare la percorrenza a zero emissioni. Largo, quindi, a paraurti davanti e dietro che accarezzano meglio il vento e nuovi cerchi in lega da 21” dal design più aerodinamico. E trovo altri elementi inediti come i fari a LED anteriori e posteriori dal design rivisto e la calandra, che ora è chiusa, come su ogni veicolo elettrico che si rispetti. Ai cinesi piace definire lo stile anterioriore una evoluzione del loro linguaggio stilistico ''Dragon Face''. Insomma, metto gli occhi su uno stile complessivamente moderno, con un corpo vettura dal passo lungo e sbalzi ridotti, che dissimula l’imponenza del SUV asiatico, per una presenza scenica piacevole e interessante.

BYD Tang: un SUV imponente, ma dalla linea piuttosto slanciata e piacevole

Ma le novità più grosse sono in abitacolo. Detto dei sette posti – l’ultima fila un po’ sacrificata, ma utile – trovo una ospitality di bordo a cinque stelle. Ci sono rivestimenti in pelle Nappa trapuntata per i sedili (che sono regolabili, climatizzabili elettricamente e con funzione massaggio), oltre allo scamosciato sulla plancia. Impunture a contrasto, selettore della velocità retroilluminato, accenti in alluminio spazzolato e luci ambiente che creano un’area benessere dove rilassarsi viaggiando. Niente da dire, qua, il livello appare lo stesso delle più blasonate, e costose, rivali europee. E di spazio a bordo ce n’è in abbondanza, ovvio. In quasi cinque metri stanno comodi tutti, con il divanetto posteriore che può anche essere spsotato avanti o indietro. Inoltre, l’abitacolo è super luminoso grazie al tetto panoramico in vetro. Il bagagliaio, poi, sembra una piazza d’armi dove sistemare tutto il necessario grazie a un volume che va da 235 a 940 a 1.655 litri.

BYD Tang: abitacolo che punta su lusso e tecnologia senza compromessi

Al centro della plancia fa passerella il nuovo sistema infotainment con display ruotabile da 15,6” e tutto il potenziale della connessione al web. Lo schermo ha un’ottima definizione visiva e piace l’utilizzo “friendly” che offre il sistema operativo. Tuttavia, non è ben chiara la reale funzione di farlo ruotare, forse alcune funzioni oppure app o giochi sono più sfruttabili in verticale o orizzontale. Lato sicurezza troviamo tutti i dispositivi di assistenza per la guida semiautonoma di livello 2. Voto positivo anche in questo caso, ma non c’erano dubbi sotto questo punto di vista.

BYD Tang: un'area benessere con... cromoterapia per viaggi in relax

Insomma, BYD Tang è un suvvone che si lascia guidare con una certa disinvoltura e in pieno controllo. Ciò significa che si può godere di un comfort quasi… regale, dove silenzio e assenza di colpi e vibrazioni hanno sottolineato il piacere di stare a bordo. Ci sono due motori elettrici, quello anteriore con 180 kW e quello posteriore con 200 kW, per un totale di 380 kW – o 517 CV – e la trazione integrale, che passa automaticamente a quella anteriore in condizioni ottimali per ridurre i consumi. Potenza subito disponibile e spunti da fermo vigorosi per un SUV di tale stazza (2.630 kg a secco) si traducono in uno scatto da 0 a 100 in soli 4,9 secondi. Ergo, stare davanti agli altri non è un problema. Ma va sottolineato che il fiore all’occhiello di BYD Tang sono i grandi viaggi nel pieno relax. La velocità di punta è di ben 190 km/h. E con i quattro profili di guida (Sport, Normal, Eco e Snow) si possono confezionare su misura le reazioni del SUV.

BYD Tang: due motori per 517 CV elettrici e prestazioni molto energicheAMPIO RAGGIO D'AZIONE E se siete fra quelli che preferiscono una seduta dallo psicologo piuttosto che una sosta alla colonnina, BYD Tang potrebbe essere la terapia giusta. Secondo gli ingegneri cinesi, la nuova batteria Blade, con tecnologia LFP (Litio Ferro-Fosfato) piazzata sotto il pianale, assicura una percorrenza fino a 530 km nel ciclo combinato WLTP. Valore ottenuto grazie anche ad accorgimenti per ridurre i consumi, come l’utilizzo della più efficiente pompa di calore del sistema di climatizzazione. Tuttavia, sappiamo che, spesso, si tratta di dati ottimistici ottenuto in condizioni ideali. Semmai, l’impressione più realistica avuta nel breve test drive che ha compreso strade più trafficate e anche libere da incolonnamenti, è una distanza di almeno 450/480 km fra un pieno di elettricità e l’altro. Comunque, niente male e senza stare troppo leggeri sull’acceleratore. Infine, la ricarica può avvenire sia in corrente continua fino a 170 kW, oppure in corrente alternata fino a 11 kW per ottimizzare i tempi di sosta e non penalizzare l’efficienza della batteria nel tempo (30 minuti per passare dal 30% all'80% di carica). E grazie alla tecnologia V2L fino a 4 kW, l’energia residua può essere utilizzata per alimentare altri dispositivi.

BYD Tang: sotto il cofano c'è il motore anteriore, che lavora insieme a quello posteriore

Il lancio di BYD Tang 2024 in Europa non è ancora stato deciso e, di conseguenza, il grande SUV a batterie non compare neppure nei listini. Quindi, bocche cucite anche sul prezzo, ma voci di corridoio indicano che potrebbe partire da circa 70.000 euro. Vedremo dove si piazzerà questa interessante new entry asiatica.

BYD Tang: batteria Blade da 108,8 kWh con tecnologia LFP e 530 km di autonomia dichiarati

Motore - trazione 2 elettrici - AWD Potenza max 517 CV Capacità batteria 108,8 kWh Ricarica - Autonomia 170 kW CC - 11 kW AC - fino a 530 km Dimensioni - bagagliaio 4,97 x 1,95 x 1,75 metri - 235/940/1.655 litri Prezzo n.d.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/06/2024