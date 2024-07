BYD, rete in forte espansione. Tre nuovi showroom Autotorino

Si rafforza il legame tra Autotorino, top dealer italiano radicato in sei regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio), e il marchio cinese BYD. Con l'apertura dei punti vendita e assistenza nelle filiali di Crema (Cremona), San Martino Siccomario (Pavia) e Susegana (Treviso), il network di concessionarie BYD di Autotorino in Lombardia e in Veneto cresce così a quota nove.

BYD, la nuova sede Autotorino a San Martino Siccomario (Pv)

BYD MAP L'espansione risponde alla crescente attenzione che il pubblico sta rivolgendo al marchio di Shenzhen sia presso le sedi fisiche, sia attraverso i canali online di Autotorino, confermando così la velocità con cui BYD sta rapidamente conquistando quote di mercato. Le tre nuove concessionarie si affiancano alle sei sedi operative già da un anno a Milano (con il pioneer store in piazza Duomo e la nuova grande sede di via Cassinis), Bergamo, Como, Modena e Udine. Tutte location presso le quali il cliente riceve un servizio completo, dalla vendita al post-vendita con personale specializzato, passando per un ampio ventaglio di servizi dedicati espressamente alla mobilità elettrica.

UN PASSO DOPO L'ALTRO “Con queste nuove aperture festeggiamo il primo anno di partnership con BYD, consolidandola attraverso l’ampliamento della nostra rete dedicata al Marchio'', dichiara Mattia Vanini, vicepresidente Autotorino. ''Le vetture elettriche BYD e la recente introduzione del primo modello plug-in hybrid contribuiscono a rendere appetibili ed accessibili i new energy vehicle. La mobilità elettrica in Italia è un’alternativa in via di diffusione e l’inaugurazione di queste tre nuove sedi rappresenta un importante passo avanti per avvicinare progressivamente più automobilisti”.

Non solo elettriche: ecco BYD Seal U DM-i, SUV ibrido plug-in

OPEN DAY I tre nuovi showroom ospitano l'intera gamma BYD, dalle più compatte Atto3 e Dolphin alle berline Seal e Han, passando per i SUV Seal U e Seal U DM-i. E proprio a Seal U DM-i, primo SUV ibrido plug-in importato in Italia dal Gruppo cinese, è dedicata la giornata di sabato 20 luglio. Evento a orario continuato, il ''Seal U DM-i Open Saturday'' si svolge in contemporanea in tutte e tre le nuove sedi BYD di Autotorino.

Pubblicato da La Redazione, 19/07/2024