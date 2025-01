BYD ATTO 2 2025: il SUV elettrico cinese debutta al Salone dell'Auto di Bruxelles

Presentato al pubblico in occasione del Salone dell'Auto di Bruxelles, BYD ATTO 2 è un SUV di dimensioni compatte, ideale per muoversi agilmente in un contesto urbano. La Executive Vice President di BYD, Stella Li, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa. La classe dei SUV del segmento B è incredibilmente popolare qui, e con ATTO 2, abbiamo un’offerta agile e versatile che attirerà quella vasta base di potenziali clienti”.

BYD ATTO 2: il SUV elettrico svelato a Bruxelles è lungo 4,31 metri

Il SUV compatto cinese unisce dettagli distintivi di design con dimensioni contenute: 4,31 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,68 metri di altezza, risultando 145 mm più corta e 45 mm più stretta del SUV ATTO 3.

Uno sport utility dallo stile sportivo

Il passo di 2,62 metri ottimizza lo spazio interno, riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori. Il design è definito da un frontale aggressivo con fari full-LED, un’ampia mascherina chiusa e paraurti muscolosi. Il tetto è molto filante e sembra sospeso per l'effetto ottico del montanti di colore nero a contrasto, mentre i cerchi in lega di grande diametro conferiscono vigore al look.

BYD ATTO 2: i sottili fari anteriori full LED e la mascherina del SUV a batterie

Sul retro, uno spoiler si trova sopra la barra luminosa a tutta larghezza che collega le luci posteriori, anche in questo caso dal design originale a forma di ''nodo cinese'', simile al numero 8. La forma del paraurti e ulteriori dettagli sulle protezioni inferiori completano l’aspetto sportiveggiante.

L’interno di ATTO 2 combina uno stile ''minimal'' ma raffinato con materiali di qualità, ampio spazio e tecnologia di ultima generazione. La console centrale è ben organizzata con numerosi portaoggetti e l’elegante selettore di guida. A centro plancia compare un touchscreen di circa 13'' di diagonale (la misura esatta sarà svelata a breve)

BYD ATTO 2: l'abitacolo è molto accogliente e con finiture pregiate

In un insieme di comandi digitali, ne rimangono alcuni analogici come per la regolazione della radio e dei profili di guida. Infine, troviamo un ampio tetto panoramico in vetro, che permette di far entrare luce naturale e assicurare maggiore percezione di luminosità e spazio a bordo.

Un bagagliaio spazioso

La piattaforma e-Platform 3.0 di BYD per modelli elettrici ha un pavimento completamente piatto per favorire l’abitabilità posteriore e la capacità del baule con un volume che passa da 400 a 1.340 litri.

La nuova ATTO 2 monta una batteria Blade e, per la prima volta in un modello compatto BYD, utilizza l’avanzata tecnologia Cell-to-Body (CTB).

BYD ATTO 2: la coda con l'originale firma luminosa dei fari posteriori a LED

Questo processo integra completamente la batteria nel telaio del veicolo, con il coperchio superiore del pacco che funge da pavimento per l’abitacolo. Inoltre, la batteria, realizzata in litio-ferro-fosfato (LFP), è più sicura e più compatibile con l’ambiente.

Due tagli di batteria

BYD ATTO 2 sarà disponibile con una scelta di due dimensioni di batteria. Al debutto, l’edizione con autonomia standard avrà una capacità nominale di 45,1 kWh, offrendo un’autonomia WLTP (combinata) di 312 chilometri. Il motore anteriore eroga 177 CV (130 kW).

BYD ATTO 2 in breve:

SUV compatto elettrico

Lunghezza 4,31 metri

Bagagliaio: 400/1.340 litri

Batteria Blade Cell-to-Body

Capacità 45,1 kWh e 312 km WLTP

Motore 177 CV (130 kW)

Pricincipali concorrenti: Citroen ë-C3 Aircross, Opel Frontera Electric

BYD ATTO 2: il frontale dal design sportivo e contemporaneo

Nei prossimi mesi, arriverà una versione con batteria più grande, offrendo un’autonomia dichiarata al vertice del segmento. Tuttavia, le specifiche complete, insieme ai dettagli su versioni, equipaggiamento e prezzi di BYD ATTO 2 saranno annunciate in coincidenza con il lancio europeo a febbraio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/01/2025