Honda Hawk 11 le foto della café racer sfuggono in Rete

La world premiére è prevista per il 19 marzo all'Osaka Motor Show e in precedenza vi avevamo già mostrato il video teaser insieme con un primo rendering: ora che il debutto si avvicina, sfuggono in Rete due foto della nuova Honda Hawk 11, destinata a competere nel settore delle café racer di grossa cilindrata. Linee rastremate ed essenziali, che fanno apparire la moto molto snella, si sposano con una semi-carenatura costituita dal cupolino fisso, come sulla Triumph Speed Triple 1.200 RR (qui la prova), che della Hawk potrebbe essere una rivale naturale. Il faro rotondo a LED con luce diurna ad anello ricorda la MV Agusta Superveloce, che tuttavia si presenta ben più vestita, mentre gli specchi retrovisori montati sotto al manubrio sono quasi un must nel segmento. Anche se qui i supporti non sono fissati alle estremità del manubrio, ma pare all'interno del cupolino stesso: con una soluzione dall'eleganza tutta da verificare

Honda Hawk 11, vista 3/4 anteriore

LA TECNICA Come anticipato, la base meccanica della Hawk dovrebbe essere quella della Honda NT1100 (qui la prova), che a sua volta è una versione stradalizzata dell'endurona Africa Twin. Per il motore ci si aspetta dunque un bicilindrico parallelo da 1.084 cc di cilindrata, per 102 CV di potenza (dato che potrebbe subire variazioni, visto che qui equipaggia un modello più grintoso destinato all'uso stradale), mentre telaio e sospensioni con forcella a steli rovesciati sembrano identici a quelli di Africa Twin e NT1100, come pure le pinze freno ad attacco radiale marchiate Nissin. La stretta parentela con altri modelli della Casa suggerisce che anche per la Hawk dovrebbe rendersi disponibile l'opzione del cambio automatico DCT a doppia frizione. Peccato solo che, da quanto apprendiamo da fonti ufficiali, la Hawk 11 non sarà importata in Italia. Se Honda dovesse cambiare i programmi, sarà nostra cura avvertirvi. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2022