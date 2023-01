TUAB: come ti trasformo una Honda NX650 Dominator in una globetrotter

The Ultimate Adventure Bike, o TUAB, è una Honda NX650 Dominator modificata: la maxienduro leggera non rinuncia a fare la globetrotter

In questi giorni, sarà la Dakar 2023 in corso – qui i risultati della tappa 10 – ma vi abbiamo mostrato un bel po' di moto con lo spirito da deserto: prima la KTM 890 Edition Dakar, che scimmiotta la storica 990, poi la Yamaha Ténéré 700 che sembra una XT 600 degli anni 80, infine la KTM 1290 Paris Dakar, creazione di Roland Sands che omaggia le maxi enduro una volta in gara nello storico rally. Oggi invece vi proponiamo TUAB, The Ultimate Adventure Bike!

DA UNA DOMINATOR Incredibile cosa sono stati capaci di creare i ragazzi di Marlon Motorcycles da una vecchia Honda NX650 Dominator del 1995. Il proprietario voleva una moto speciale, con capacità da globetrotter ma senza avere l'ingombro di una maxienduro moderna: ecco TUAB, The Ultimate Adventure Bike. La carrozzeria originale è stata rimossa così da poter inserire un telaio totalmente modificato: la Dominator integra barre paramotore, a protezione del serbatoio e, nel codino, anche portaborse. Ma c'è dell'altro: oltre alle classiche valigie, infatti, c'è spazio per due taniche – una per la benzina, l'altra per l'acqua – mentre sotto di esse trova spazio una cassetta degli attrezzi. TUAB è pronta per fare la giramondo!

TUAB: la Dominator modificata con taniche e cassetta degli attrezzi integrate

TECNICA Anche il serbatoio originale ha lasciato spazio a uno, adattato, proveniente dalla Dakar, mentre i nuovi cerchi rosso fiammante sono in lega leggera, con le sospensioni che hanno visto arrivare un mono YSS e un kit forcella HyperPro. Bellissimo anche lo scarico, costruito a mano, col terminale Yoshimura sotto al codino. Una moto che vuole insegnare alle maxienduro che si può essere belli e appariscenti senza per forza essere ingombranti e pesanti.