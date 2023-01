Voglia di Dakar? In vendita una KTM 890 Adventure ispirata alla 990

La KTM 890 Adventure "Edition Dakar" è la versione speciale ispirata alle 990 Dakar: realizzata da una concessionaria, è in vendita

La Dakar 2023 è appena partita – qui i risultati della tappa 4 moto – e per stare sul pezzo c'è chi ha pensato di realizzare una speciale KTM 890 Adventure che richiami le moto del deserto. Si tratta della Edition Dakar, per l'appunto, con livrea ispirata alle cugine 990 Dakar del 2008.

DAL REGNO UNITO La moto è stata realizzata dal concessionario KTM Chester, in Inghilterra. La 890 Adventure del 2022 è stata modificata con una grafica personalizzata che riprende quella della 990 Adventure Dakar ma è anche allestita con il Tech Pack che comprende Rally Pack, Quickshifter+, MSR e Cruise Control.

KTM 890 Adventure Edition Dakar

PER COMPRARLA Secondo quanto riporta MCN, la moto venduta da KTM Chester, realizzata in soli 5 pezzi – di cui 1 già venduto – è proposta all'equivalente di circa 12.450 euro. Visto il prezzo della 890 Adventure 2023 sembra una bella occasione per portarsi a casa una validissima moto con una livrea esclusiva.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/01/2023