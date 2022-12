Dakar moto, prologo: KTM al top, Toby Price vince su Sanders e Branch

L'australiano della KTM conferma la tradizione che lo vede vincitore di almeno una tappa a ogni edizione della Dakar dal 2015 a oggi. Seguono Sanders e Brench, solo decimo il campione in carica, Sam Sunderland

È cominciata nel migliore dei modi, l’edizione 45 della Dakar Moto 2023, per la KTM. A centrare la vittoria nel prologo di Sea Camp, che oggi ha portato i piloti a sfrecciare in un breve anello di soli 13 km, è stato infatti l’australiano Toby Price. Già vincitore nel 2016 e nel 2019, il 35enne ha concluso la prova d’apertura in 8 minuti e 22 secondi confermando la tradizione che lo vede sempre vincitore di almeno una tappa dall’anno del debutto (il 2015) a oggi.

PRICE AL COMANDO Alle spalle di Price, troviamo la GasGas di Daniel Sanders e la Hero della sorpresa Ross Branch, staccati rispettivamente di 1 e 9 secondi dal leader. Chiudono la top-5, Joan Barreda Bort (Honda) e Kevin Benavides (KTM), mentre ha iniziato un po’ a rilento il campione in carica Sam Sunderland (GasGas), decimo a 13 secondi dalla vetta. Domani, 1° gennaio 2023, la tappa 1 del Rally Raid porterà i piloti da Sea Camp a Sea Camp, stesse sedi di arrivo e partenza di oggi, ma dopo un percorso ad anello con 367km di prove speciali e oltre 200 di trasferimento.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA PROLOGO SEA CAMP-SEA CAMP

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 00h 08' 22'' 2 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 00h 00' 01'' 3 ROSS BRANCH HERO MOTORSPORT TEAM RALLY 00h 00' 09'' 4 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 00h 00' 09'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 00h 00' 09'' 6 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTORSPORT TEAM RALLY 00h 00' 10'' 7 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 00h 00' 11'' 8 SEBASTIAN BUHLER HERO MOTORSPORT TEAM RALLY 00h 00' 11'' 9 MICHEAL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00h 00' 13'' 10 SAM SUNDERLAND RED BULL GASGAS FACTORY RACING 00h 00' 13''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO IL PROLOGO

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/12/2022