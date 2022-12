Dakar auto, prologo: Audi subito vincente, Ekstrom batte Loeb per 1 secondo

Esordio fortunato per la RS Q e-tron 2, subito al top con lo svedese che beffa per un solo secondo il rivale Loeb. Peterhansel 3°, Al-Attiyah solo 4°

È partita nel giorno di san Silvestro, l’edizione 2023, la numero 45 della storia, della Dakar. Il rally raid più duro e prestigioso al mondo è scattato dal campo base di Sea Camp, una località sul Mar Rosso situata nei pressi della città di Yanbu’, con un prologo di 13 km che anticipa il duro percorso che sarà protagonista della prima vera tappa di questa Dakar, che andrà in scena nella giornata di Capodanno 2023 e che vedrà i piloti impegnati in ben 367 km di prova speciale con cui si inizieranno a delineare le classifiche.

Dakar 2023: Sebastien Loeb (BRX) | Foto: A.S.O.

AUDI DAVANTI Come da pronostico, tra le auto è già partita la sfida della pattuglia Audi alla BRX di Sebastien Loeb e soprattutto alla Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah. A vincere il prologo, regalando un dolce debutto alla RS Q e-tron 2, è stato però Matthias Ekstrom: lo svedese ha concluso la prova in otto minuti netti, rifilando un secondo a Loeb e 11 secondi al compagno di casa, Peterhansel. Quarto tempo, con 12 secondi di margine, per il campione in carica Al-Attiyah, mentre Carlos Sainz (sempre su Audi) non è andato oltre la sesta posizione, pagando 14 secondi dal compagno di squadra.

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT 00h 08' 00'' EMIL BERGKVIST 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 01'' FABIAN LURQUIN 3 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 11'' EDOUARD BOULANGER 4 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 00' 12'' MATTHIEU BAUMEL 5 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 00' 13'' ALEX WINOCQ 6 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 14'' LUCAS CRUZ 7 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 00' 16'' DIRK VON ZITZEWITZ 8 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 00' 16'' ARMAND MONLEON 9 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 20'' ALEX HARO BRAVO 10 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 00' 21'' BRETT CUMMINGS

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT 00h 08' 00'' EMIL BERGKVIST 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 01'' FABIAN LURQUIN 3 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 11'' EDOUARD BOULANGER 4 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 00' 12'' MATTHIEU BAUMEL 5 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 00' 13'' ALEX WINOCQ 6 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 14'' LUCAS CRUZ 7 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 00' 16'' DIRK VON ZITZEWITZ 8 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 00' 16'' ARMAND MONLEON 9 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 20'' ALEX HARO BRAVO 10 HENK LATEGAN

TOYOTA GAZOO RACING + 00h 00' 21''

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/12/2022