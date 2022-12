Ducati, i desideri (concreti) per il 2023-24: 8 ore di Suzuka e Dakar

Come fare a migliorare un'annata che ha portato tre titoli mondiali lato MotoGP e altrettanti lato World Superbike? Come si fa ad andare oltre alla perfezione che la Ducati ha sciorinato nei cinque continenti nel 2022? Semplice: aggiungendo nuovi prestigiosi obiettivi nel mirino, alcuni dei quali suggeriti dagli stessi piloti in rosso. Francesco Bagnaia, ospite d'onore della festa prenatalizia in piazza a Bologna, ha confessato il suo sogno di correre (e vincere) la 8 ore di Suzuka in sella alla Panigale V4R, cosa già fatta in passato - tra l'altro - da Valentino Rossi ai tempi della Honda, spiegando come con la testardagine e la ripetitività ossessiva sia abituato poi ottenere più o meno sempre ciò che desidera.

Michele Pirro

SOGNI IN PISTA... A sposare il progetto è stato - a parole - anche il campione Superbike Alvaro Bautista, che gli sedeva accanto in conferenza stampa. Ma a dare maggiore linfa a questo progetto, arrivano le parole di Michele Pirro, che - intervistato da GPOne - spiega come gli obiettivi per il suo epilogo di carriera siano principalmente due. 8 ore di Suzuka e Raid Dakar. Ciò che dice sulla corsa di Endurance giapponese induce all'ottimismo: ''Quando arrivai in Ducati è stata una delle prime cose che ho chiesto e alla festa di Bologna ne abbiamo iniziato a parlare. La richiesta di una squadra formata da me, Pecco e Bautista penso possa essere esaudita. Ovviamente la nostra priorità è quella di ripartire al meglio nel 2023 puntando sia sulla MotoGP che sulla Superibke''. E chissà che Dall'Igna non abbia in serbo una bella sorpresa per i suoi piloti, d'altra parte la moto c'è già, il team pure, manca solo l'iscrizione che di certo non gli sarebbe negata...

Raid Dakar 2022, Danilo Petrucci (KTM)

...E FUORI! E Dall'Igna avrebbe voce in capitolo anche sull'altro sogno di Pirro, quello della Dakar, mangari in team con il già svezzato Danilo Petrucci, che fu protagonista e sorpresa del raid dello scorso anno in sella a una KTM. ''So che Gigi è appassionato della specialità visto che ha un'Aprilia risalente alla Dakar degli anni '90'', spiega il tester della casa di Borgo Panigale. ''Eventualmente potremmo trofare una soluzione''. E Pirro in questi giorni è a Dubai, a testare DesertX per la prima volta: ''La differenza con la pista è abissale'', conclude il pilota. ''Quando sei nel deserto con la moto avverti un senso di libertà unico, difficile da descrivere con le parole. Se Ducati decidesse di correre la Dakar potrebbe essere la mia ultima grande sfida da pilota''. Il regolamento attuale non consente la partecipazione alla casa di Borgo Panigale, ma per il futuro - anche non troppo lontano - mai dire mai.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/12/2022