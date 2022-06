Ducati DesertX: 15 minuti per scoprirne i segreti. Il video

La Ducati DesertX ha attirato tantissime attenzioni su di sé, fin dal lancio della show bike ad EICMA 2019. Il clamore attorno a lei è dovuto al ritorno alla ruota anteriore da 21 pollici da parte del marchio di Borgo Panigale, con l’intenzione di provare a primeggiare in un segmento a lei sconosciuto fin ora. Dopo averla provata in Sardegna (qui le mie impressioni dopo il test su strada e in off-road) devo dire che le aspettative – altissime – non sono state affatto disattese, la moto si comporta come una vera Ducati su strada e va benissimo anche in fuoristrada, con una facilità d’uso che mette a proprio agio anche chi non ha troppa dimestichezza con le ruote tassellate. Anche il mio omonimo,Danilo Petrucci, ne è rimasto colpito dopo averla provata. Come si è arrivati alla moto che è arrivata sul mercato? Il Product Sponsor Claudio De Angeli ripercorre attraverso una serie di interviste tutti gli aspetti che caratterizzano e rendono unica questa moto.

Ducati DesertX: su strada è una vera Ducati, coinvolgente e veloce

VEDI ANCHE

I PROTAGONISTI DIETRO LA MOTO Nel video da 15 minuti che troverete qui sotto ci saranno i “genitori” della DesertX, coloro che l’hanno ideata, disegnata e sviluppata: Andrea Ferraresi, direttore del Centro Stile Ducati, Pierluigi Zampieri R&D Vehicle Director, Luigi Mauro (Vehicle Testing Department Manager) e Matteo Graziani (Ducati Official Tester & Vincitore di 58 titoli italiani nel fuoristrada), che raccontano la fase di prova su strada e off-road che ha portato alla versione finale della DesertX. Buona visione!