Il fuoristrada non è mai stato un terreno ''amico'' delle Rosse di Borgo Panigale, almeno fino all'arrivo della Multistrada Enduro e della Scrambler Desert Sled. Ma proprio quest'ultima - ora rinnovata per il m.y. 2021 - è stata protagonista l'anno passato della Mint 400, una gara in off road nel deserto dove la Ducati ha centrato la vittoria.



CARATTERISTICHE Ecco quindi che Fasthouse, azienda americana d'abbigliamento fuoristrada, celebra insieme a Ducati quella vittoria con un'edizione limitata della Scrambler Desert Sled. La Fasthouse ha una livrea che riprende quella della moto usata nella competizione: nero e grigio con disegni geometrici sui fianchi. Il telaio è Rosso e ha una targa in alluminio che riporta il numero progressivo della moto. Questa versione si presenta con una griglia omologata per il proiettore anteriore, parafanghi alti e piastra paramotore.

SEMPRE LEI Il motore è il bicilindrico da 803 cc Euro5, mentre la ciclistica è la stessa che ritroviamo sulla Desert Sled 2021: un telaio rinforzato per un miglior impiego in fuoristrada, sospensioni Kayaba con escursione di 200 mm e pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR nelle misure 120/70 ''19 e 170/60 ''17.

PREZZO E ABBIGLIAMENTO DEDICATO La nuova Ducati Scrambler Desert Sled Fasthouse è una serie limitata e numerata a 800 esemplari, sarà disponibile a partire da fine marzo 2021, anche se il prezzo è ancora sconosciuto. Basti pensare che la Desert Sled m.y. 2021 parte da 11.890 euro. Ma non è tutto: dalla collaborazione della ''Lando of Joy'' e Fasthouse nasce una collezione di t-shirt, giacca e cappello acquistabili presso la rete Ducati e negli shop online.