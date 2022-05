Danilo Petrucci e la speciale Ducati DesertX in fuoristrada: il video

Ducati ha affidato a Danilo Petrucci una speciale DesertX e il pilota ha messo alla prova la nuova moto in fuoristrada. Il video

Dopo avervi raccontato, con Danilo, come va la nuova Ducati DesertX dopo la prova, oggi torniamo a parlare della prima moto da fuoristrada della Casa di Borgo Panigale. Il protagonista è ancora una volta Danilo, ma quello odierno di cognome fa Petrucci. Vediamo l'ex pilota MotoGP e Dakar – attualmente impegnato nel campionato AMA Superbike, negli USA – in uno speciale confronto contro l'Audi RS Q e-tron della Dakar guidata da Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz.

IL CONFRONTO Una sfida a colpi di traversi e nuvole di sabbia quella tra l'Audi e la Ducati. La DesertX guidata da Petrucci, in occasione di questo speciale evento, è stata realizzata in un'esclusiva livrea ispirata a quella della RS Q e-tron, il prototipo da rally realizzato dalla Casa dei quattro anelli per affrontare il deserto che ha debuttato lo scorso gennaio al Rally Dakar 2022 e conquistato quattro vittorie di tappa. Una bella sfida quella tra l'auto e la moto, con un solo vincitore: lo spettacolo.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/05/2022