Ducati Multistrada Tour - Alpen Edition: in sella alla V4 tra Alpi e Dolomiti

Ducati Multistrada Tour - Alpen Edition è il format che consente agli appassionati di salire in sella alla Multistrada V4 e svolgere una prova approfondita della moto nel suo habitat naturale: le curve dei passi alpini più famosi d’Europa. Scopriamo come funziona.



MULTISTRADA TOUR La formula pensata da Ducati prevede itinerari di durata variabile – compresa tra una e due ore – partendo da un brief tecnico iniziale per conoscere i dettagli della moto e del percorso, a cui faranno seguito alcuni momenti di condivisione delle sensazioni di guida, organizzati a metà e al termine dell’esperienza. La prenotazione del test, completamente gratuita, passa attraverso la sezione apposita del sito Ducati.com.

Ducati Multistrada Tour



GLI APPUNTAMENTI Tra i mesi di maggio e luglio ci sono ben 6 appuntamenti, organizzati da Ducati in alcuni dei luoghi più iconici dell’arco alpino italiano: 14-15 maggio Sestrière (Piemonte), 27-29 maggio Ponte di Legno (Lombardia), 2-5 giugno Bormio (Lombardia), 11-12 giugno La Thuile (Valle d’Aosta), 23-26 giugno Cortina d’Ampezzo (Veneto) e 6-10 luglio Canazei (Trentino-Alto Adige). Tutte le informazioni per prenotare il proprio tour sono disponibili sulla pagina dedicata, cliccando qui.

Ducati Multistrada Tour: i test ride tra Alpi e Dolomiti



NOVITÀ 2022 La Multistrada V4 2022 – presto la vedrete protagonista di una nostra comparativa – si è aggiornata, beneficiando di diverse novità tecniche. Dispone infatti della nuova funzione semiautomatica delle sospensioni elettroniche Minimum Preload, che consente di ridurre l’altezza della moto e rende più agevole e sicuro l’appoggio dei piedi a terra durante l’utilizzo cittadino o nelle manovre a bassa velocità. Gli aggiornamenti apportati al sistema di infotainment, invece, lo rendono più intuitivo e più facile da utilizzare. La Multistrada V4 2022 è equipaggiabile anche con il kit di abbassamento moto – disponibile come accessorio – composto da molle forcella, molle ammortizzatore e cavalletto laterale, che consente di ridurre l’altezza da terra di 20 mm: è così possibile scegliere tra un range di altezze sella compreso tra 790 e 875 mm. I partecipanti al Multistrada Tour - Alpen Edition avranno la possibilità salire in sella alla versione standard della Multistrada V4 oppure su quella con il kit sospensioni ribassate.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/04/2022