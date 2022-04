World Ducati Week 2022: passione Rossa in scena a Misano. I prezzi

Il World Ducati Week 2022 è pronto a scaldare l'asfalto del Misano World Circuit Marco Simoncelli: dal 22 al 24 luglio, infatti, il pubblico potrà vivere la passione per la Rossa di Borgo Panigale al WDW. Scopriamo il programma, come acquistare i biglietti e i prezzi.

PROGRAMMA Tanti sono gli eventi e le attività in preparazione. È confermata la Race of Champions, la gara che vede i campioni Ducati di MotoGP, Superbike e Supersport sfidarsi in pista. Con i pass è possibile accedere a tutte le aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte a tante attività: contest ai talk con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, sessioni di autografi con i piloti. Serve però il Pass 3 Days – valido per 3 giorni – per poter godere del giro in pista con la propria moto, dei test ride dei modelli Ducati e della scuola guida della Ducati Riding Academy. Inoltre, per tutti i possessori del biglietto WDW, sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a un costo agevolato.

I BIGLIETTI È possibile acquistare i biglietti per il WDW 2022 sul sito Ducati: sono disponibili la formula Pass Biker – partecipante con moto – e Pass Visitor – passeggero o partecipante a piedi – con validità per 1 o 3 giorni. L’ingresso all’evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. È prevista una tariffa speciale per i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni – Rookie, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni – e anche per i Soci DOC, disponibile solo per i soci attivi per l’anno 2022 dei Ducati Official Club. Per informazioni è necessario rivolgersi al DOC ufficiale della propria zona (trova quello più vicino a te). Per i Ducatisti esiste anche la possibilità di acquistare i pass a un prezzo speciale, rivolgendosi al proprio concessionario di fiducia (trova quello più vicino a te). Per ulteriori informazioni riguardo le tariffe, le modalità d’acquisto dei biglietti e, man mano che il programma si completa, gli aggiornamenti, è possibile visitare la sezione dedicata del sito ufficiale Ducati.



I PREZZI

PASS 3 GIORNI PASS GIORNALIERO Pass Biker € 100 Pass Biker € 55 Pass Visitor € 70 Pass Visitor € 45 Rookie 18/25 Biker € 60 Rookie 18/25 Biker € 35 Rookie 18/25 Visitor € 55 Rookie 18/25 Visitor € 30

Pubblicato da Michele Perrino, 21/04/2022