C'è una nuova Ducati in pista con Alex De Angelis: il video

Ducati mostra il primo video della MotoE V21L in pista a Vallelunga con Alex De Angelis nei panni di collaudatore: eccola in azione

Ecco le prime immagini in azione della nuova Ducati MotoE. Il prototipo della V21L, prima moto elettrica di Borgo Panigale, è stato immortalato in movimento a Vallelunga con Alex De Angelis in sella: il pilota sammarinese è infatti il nuovo collaudatore della moto da corsa a batterie. Ecco il video.

IN PISTA L'aggressivo sound – o meglio, il sibilo – della nuova Ducati V21L accompagna il filmato in quel di Vallelunga. Dal primo test al Misano World Circuit, a dicembre 2021, lo sviluppo della prima Ducati elettrica procede incessantemente attraverso attività di analisi dei dati raccolti, sviluppi tecnici e numerose prove eseguite internamente e presso importanti circuiti. In sella l’ex pilota del Motomondiale Alex De Angelis, che ha preso parte all’edizione 2019 della FIM Enel MotoE World Cup e adesso si aggiunge al team di sviluppo Ducati. Tutti al lavoro in attesa della stagione 2023 della MotoE, occasione nella quale la Ducati V21L farà il debutto ufficiale, ma nei prossimi mesi sono attese altre novità.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/04/2022