Dakar Moto, tappa 4: Barreda-Bort beffa nel finale Quintanilla

La lotta tutta latina per conquistare la quarta tappa della Dakar se l'aggiudica lo spagnolo Joan Barreda-Bort per appena 16 secondi sul cileno Quintanilla

Arrivo al photofinish, dopo oltre 4 ore di gara nel deserto e su terreni misti, per la quarta tappa della Dakar 2022. Alla fine a spuntarla è lo spagnolo del Monster Energy JB Team, Joan Barreda-Bort, che in sella alla sua Honda beffa di appena 16 secondo il collega di marca Pablo Quintanilla, cileno del team Monster Energy. I due saranno divisi sul traguardo di Ha'il, da dove stamattina era anche partita la tappa, da appena 16 secondi, dopo una lotta testa a testa che li ha visti prima rimontare, poi giocarsi la vittoria negli ultimi 47 km dei 425 totali della tappa odierna.

HOWES RIMONTA Sul podio di giornata sale anche l'americano Skyler Howes con la sua Husqvarna, bravo a guadagnare 5 posizioni nel finale, dopo essere sceso in ottava posizione, e a chiudere davanti all'australiano della KTM Toby Price e al francese della Honda, Adrien Van Beveren. Qualche problema, invece, per il leader della classifica, l'australiano Daniela Sanders, che paga il fatto di essere partito per primo stamattina, e perde subito una manciata di minuti che non riuscirà a recuperare del tutto nel corso della tappa, concludendo in ottava posizione alle spalle dei fratelli argentini Luciano e Kevin Benavides. Peggio è andato a Mason Klein, tra i protagonisti per tutta la giornata e poi crollato nel finale, quando ha perso una decina di minuti dai battistrada. In classifica generale comanda sempre Sanders, ma il suo vantaggio è sceso da oltre 6 minuti a 3'33'' su Howes rispetto a ieri. Da segnalare, ancora una volta, l'ottima prestazione di Paolo Lucci nella categoria Rally 2. Il pilota fiorentino ha battagliato tutto il giorno con il francese Dumontier, cedendo solo nel finale ma conservando la leadership nella classifica generale di categoria.

VEDI ANCHE

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 4a TAPPA HA'IL-HA'IL

POS PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITY 1 JOAN BARREDA-BORT (SPA) MONSTER ENERGY JB TEAM 04H 28' 18'' 2 PABLO QUINTANILLA (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 28' 34'' + 00H 00' 16'' 3 SKYLER HOWES (USA) HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 29' 23'' + 00H 01' 05'' 4 TOBY PRICE (AUS) RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 30' 42'' + 00H 02' 24'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 30' 55'' + 00H 02' 37'' 6 LUCIANO BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 31' 31'' + 00H 03' 13'' 7 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 31' 37'' + 00H 03' 19'' 8 DANIEL SANDERS (AUS) RED BULL GASGAS FACTORY RACING 04H 34' 25'' + 00H 06' 07'' 00H 02' 00'' 9 LORENZO SANTOLINO (SPA) SHERCO FACTORY 04H 38' 44'' + 00H 10' 26'' 10 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM 04H 40' 26'' + 00H 12' 08''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 4a TAPPA

POS PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 DANIEL SANDERS (AUS) RED BULL GASGAS FACTORY RACING 18H 40' 03'' 2 SKYLER HOWES (USA) HUSQVARNA FACTORY RACING 18H 43' 36'' + 00H 03' 33'' 3 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING 18H 44' 08'' + 00H 04' 05'' 4 JOAN BARREDA-BORT (SPA) MONSTER ENERGY JB TEAM 18H 44' 33'' + 00H 04' 30'' 5 TOBY PRICE (AUS) RED BULL KTM FACTORY RACING 18H 47' 20'' + 00H 07' 17'' 6 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM 18H 50' 08'' + 00H 10' 05'' 7 PABLO QUINTANILLA (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 18H 51' 08'' + 00H 11' 05'' 8 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 18H 58' 03'' + 00H 18' 00'' 9 LUCIANO BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA FACTORY RACING 19H 01' 19'' + 00H 21' 16'' 10 MATTHIAS WALKNER (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 08' 28'' + 00H 28' 25''

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/01/2023